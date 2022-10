"NEMA ŠTA ONDA DA KOMENTARIŠE MOJ TRENUTNI ŽIVOT!" Dejan odbrusio Dalili, pa progovorio o ZBLIŽAVANJU Aleks i Zvezdana!

Dejan Dragojević progovorio je o bivšoj supruzi Dalili, kao i o devojci Aleksandri Nikolić, koja je trenutno u "Zadruzi".

Dalila Dragojević je nedavno izjavila da ne planira da promeni prezime, te istakla da Dejan pravi iste greške sa Aleksandrom Nikolić kao sa njom.

- Ne slažem se, osoba nije legitimna da komentariše ništa što se tiče mog trenutnog života - poručio je Dejan.

Dejan je progovorio i o aferi "Čokoladica", kao i spajanju Aleksandre sa Zvezdanom Slavnićem.

- Što se tiče Zvezdana, to uglavnom portali. Niko nije od zadrugara to pominjao, iako su govorili sve najgore o njoj. Ne verujem da bi neko izostavio tu temu. Mislim da je to više napolju navikano, on sa svima ima komunikaciju, priča sa dosta devojaka, ali se nigde nije potegla afera, nego je interesantno za Aleksandru zbog mene. Ona mora da nosi negde moj teret - odgovorio je Dragojević.

Milica Veselinović je u poslednje vreme promenila ponašanje prema Aleksandri, a danas je čak poručila Mikiju Đuričiću da mu ona nije Aleksandra. Zanimalo nas je kako Dejan gleda na ovaj odnos i da li smatra da je njihovo prijateljstvo pravo ili lažno.

- Mislim da Milica nije prava prijateljica Aleksandri. Ona je tu čisto tapkala da bi se uhodala u rijaliti. Ja sam Aleksandri rekao da pazi sa kim će šta pričati. Ne sumnjam u nju. Što se tog "Nisam ti ja Aleksandra tiče", nije i teško da može da bude. Milica se poljubi sa momkom, završi na ugaonoj garnituri napolju i šmirgla, radi polirku. Sad šta je polirala, da li je proveravala prostatu, to ćemo saznati. Svako pokazuje sebe. Poniziti sebe na taj način, biti sedma, osma... Ali dobro - ispričao je Dragojević.

U poslednje vreme samo Ivan Marinković i Lepi Mića staju u Nikolićkinu odbranu, što je Dejan prokomentarisao.

- Ne mogu da kažem da je prijatelj, ali je Ivan iskren savetnik. Bilo bi moja greška da kažem nešto suprotno od toga. Realno komentariše, odbrani je. Napada je osmoro, devetoro. Sve se desilo posle pobede na "Zadrugoviziji" i kad je Veliki šef dozvolio da ja uđem, onda su videli ljubav. Zorica je pre neki dan rekla Marku da joj priđe. Navlače Aleksandru na zlo, ali neće moći - poručio je Dejan.

