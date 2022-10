"TU RADI MUŠKA SUJETA, ONA JE LEPA, ALI U GLAVI NIJE ČISTA!" Zadrugarka ubeđena da je Ćertić zaljubljen u Maju, oplela po svima!

Bivša zadrugarka Marijana Zonjić prokomentarisala je sve goruće teme iz "Zadruge", koje poslednjih dana tresu javnost i izazivaju brojne rekacije u medijima, ali i na društvenim mrežama.

Šta ti je iz "Zadruge 6" trenutno najzanimljivije?

- Najviše mi se istikao Uroš i on mi je favoit, njegove provokacije, kako komentariše druge učesnike... Baš ih u centar žacne i onda se oni iznerviraju. Tu je i Maja i Bilal, oni su se istakli. Nije da su mi dragi i gotivni, ali realno govorim. Marko, Milica, Aleksandre, ostale ne poznajem.

Da li misliš da Uroš ima simpatije prema Maji, pa je toliko brani ili prema njoj ima drugarske namere?

- Koliko se ja sećam on je istakao da mu se Maja sviđa, bilo je tu neko muvakanje i onda ga je Maja odbila zbog Marka. Naravno da tu radi muška sujeta i zbog toga on komentariše na neki ružniji način. Maja mu se svidela, lepa je fizički, zgodna, ali u glavi nije čista.

Ti si bila u "Zadruzi 2" kad se ona muvala sa Markom. Da li misliš da je sad ispunila svoj cilj i bilo je interesantno da pokaže svima da može da ga osvoji ili joj se stvarno dopao?

- Njoj se tad zaista dopao Marko, kad smo se družile Stanija, Maja i ja. Dolazilo je do sukoba, ljudi nisu znali da se njoj sviđa Marko. Maja je tad drugačije izgledala, ne želim da kažem ružno, bila je prirodna. Ona je meni tad bila simpatičnija, ponašanje je bilo prirodnije, ali njemu se to nije dopadalo. On je bio sa Norom, Anom Korać, Minom, koje sve izgledaju brutalno i kapiram koji je njegov tip i da će mu se više dopasti Stanija nego Maja. Maja se vremenom sredil, doterala, odradili su kompleksi svoje, realno. Mislim da joj to nije bilo toliko potrebno, ali dobro. Mislim da joj se svideo, ali on je previše mlak, mlakoja. Nije on njoj interesatan, previše je mutv, mutac. Nema energija i harizma koja nju privlači, Maja voli ludake. Ona je pričala da je Stanijin bivši i da treba da je brani, a na kraju je njoj zabila nož u leđa. Znam da su bile okej napolju, družile se i izbacivale slike. Bilo je ružno prema Staniji, ali i je i Aleksandri uradila loše. Ništa me više ne iznenađuju, njoj treba psihička pomoć, fizički se top sredila.

Ona se sad muva sa Bilalom, kako ti se to čini? Mnogi ga porede sa Carem i Čorbom

- Mislim da je njemu idol bio Car, definitivno se ugledao na njega i želi na način tako što muva sve devojke da skrene pažnju na sebe i prolazi mu. Koliko znam zamenio je tri devojke, tu je Maja. Mislim da će se smuvati, pitanje je trenutka. On je približniji tip za Maju, nego Marko. Bila bi to zanimljivo, stara Maja sa Janjušem i haos. Ta Maja nedostaje. Biće svašta i on je malo lud, jesu mi jedno za drugo. To bi mi bilo zanimljivo da gledam, bez obzira na moj odnos sa Majom i to što mi Bilal nije simpatičan, nekako mi je seljačić mali.

Prošle sezone si se družila sa Aleksandrom Nikolić i posvađale ste se kad je ona ušla u vezu sa Dejanom Dragojevićem. Kako sad komentarišeš njeno ponašanje i sve što se izdešavalo sa Bilalom, afera "Čokoladica", Zvezdan?

- Njen start rijalitija, pokazala se da je u vezu ušla od srca, da je došlo do zaljubljivanja, da je zavolela Dejana i da se promenila. Taj njen drčni stav, komentarisanje, odbojnost prema muškarcima u kući, bila sam u fazonu da svi mogu da se promene. Videla sam neke situacije sa Zvezdanom, treba neko vreme da prođe, ali sam primetila muvanje i bezazleno mi je. Sa Bilalom mislim da je htela da spusti loptu, ali moguće i da su to izgovori za ono što je uradila. Smatrala je da se to neće saznati, otkriti i da je neće odati drugarica. Skontala je da to može da utiče na vezu spolja, pa je rekla kao izgovor da je to uradila u inat Maji. Ne volim ja kad napadaju svi jedinku, to se njoj radi, žensko je, ali sama je kriva.

Da se sad nađeš u Beloj kući koji muškarac bi privukao tvoju pažnju?

- Nijedan mi se ne sviđa, prave od sebe nešto što nisu. Retko ko je muškarac... Jedino mi je simpatičan Uroš, ne da bih bila sa njim ili ušla u vezu. Dopada mi se kako komentariše, ostali su smešni. Miki je jedina muškarčina, ostalo je smejurija i odvratni su mi.

