CELA BELA KUĆA SE OKRENULA PROTIV ĐOGANIJA I NJEGOVE DEVOJKE! Cveta još jedna u nizu koja je urnisala DJ Tamaris, nije im dobro!

Super Cveta, koja je danas promenila frizuru, bila je naredna takmičarka koja je večeras nominovala. Kao i većina zadrugara koji su nominovali pre nje, ni ona nije imala lepe reči o Adamu Đoganiju i DJ Tamaris.

- Ne družim se ni sa jednim, ni sa drugim. Moram priznati da u svakoj svađi između mene i njegove voljene, Adam nikad nije vređao mene, bio je ravnodušan i ćutao je. Samim tim mogu da kažem da mi je on draži od tebe, Tamara. U svakoj raspravi se braniš izmišljenim argumentima: "Da li vam ja delujem kao neko ko to radi?". Mi te ne poznajemo. Za tebe ne mogu nijednu dobru stvar da kažem. Smatram da ideš po ćoškovima i prićaš sr*nja o meni. Ne smatram da je vaša veza prava. Adam je rekao: "Javila mi se hemija opet, nikome nemoj da kažeš". Kad to kažeš u rijalitiju... Poslaću Adama, da vidim da li će Tamaris rizikovati svoj honorar da ga vidi - rekla je Super Cveta.

- Cveta je dočekala svojih pet minuta. Ono što sam imala da joj kažem, rekla sam u lice. Ako on hoće da bude ravnodušan, može. Ne doživljavam devojku, ne zanima me. Izvinila sam, ali Adam ju je pozvao, ja je ne primećujem. I izvini što sam ti rekla da ti je dobra frizura - ustala je Tamaris.

- Isfolirano je - dodala je Cveta.

