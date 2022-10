"BEBICA NE PALI MILJANU"! Zola se drznuo da otkrije sve pikanterije iz Kulićkinog života! Nenad će se sakriti u MIŠIJU RUPU

Lazar Čolić Zola kaže da njegovu bivšu devojku Miljanu Kulić, njen partner Nenad Macanović Bebica seskualno ne uzbuđuje. Zadrugar je za crnim stolom izneo detalje iz života rijaliti zvezde.

Lazar Čolić Zola rešio je da otkrije sve što se napolju dešavalo izmešu njega i njegove bivše devojke rijaliti zvezde Miljane Kulić.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Morate da znate jednu stvar, a to je da Miljanu Bebica ne pali kao ja, ona sama je priznala da sam ja najbolji ljubavnik. Kada je imala ginekološku inervenciju, posle par dana smo vodili ljubav, nije mogla da mi odoli. Sa Bebicom može da izdrži, ne moraju da imaju odnos jer je on ne uzbuđuje kao ja i to je jedina istina. Spava pored njega kao klada! - rekao je Zola.

Zadrugar je prebacio Miljani da nije iskrena i da bi bilo lepo da prizna svom dečku Nenadu Macanoviću da ga i dalje voli.

- Nisi iskrena Miljo prema sebi i ljudima. Lažeš Bebicu, lažnog biznismena! Šmeker se pravi bitan i opasan kada je iza žice, zove me da me upozori da ne uznemiravam Miljanu, koja je mene zvala i pričala sa mnom sat vremena. Kako možeš sa nekim toliko dugo da pričaš, a kao taj neko ti smeta!? Ajde lepo priznaj sve dečku, ne vuci ga za nos! - rekao je Lazar.

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA