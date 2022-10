"NE PODRŽAVAM NASILJE, ALI OMAKLO JOJ SE" Taki Marinković brani ćerku Maju nakon što je udarila Ćertića, a evo ko mu se DOPADA

Radomir Taki Marinković, otac aktuelne zadrugarke Maje Marinković, progovorio je o njenom učešću u rijalitiju.

On je istakao da mu Maja celog života pravi haos.

- Mislio sam da će biti mirna luka sa Markom, ali ne. Bilal i Maja su simpatični, dragi, lepo je što ide na osmeh. Voleo bih da Maja ostane ovakva kao na početku - rekao je Taki.

foto: Printscreen/Zadruga

Majinog oca potreslo je Majino ponašanje prema Urošu Ćertiću, posebno kada ga je udarila šoljom u glavu.

- Katastrofa. Ne podržavam nasilje, ali omaklo joj se. On je pričao sve najbolje o njoj, na kraju Maja najgora, ja slepac. Kontradiktoran je. On je povređen momak kojeg je Maja odbila. On je spajao krevet. Momci kaskaderi su vitezovi koji skaču kroz vatru. On da zbog jedne ogrebotine prijavi Maju, ne ide. To je kukavica. Ja sam preživeo svašta, od najstrašnijih uvreda, do najlepših stvari, mene to više ne pogađa (šta pričaju o njemu) - dodao je Marinković.

Kurir.rs