MAJU JE LAKO ZAINTRIGIRATI! Verenica Ivana Marinkovića razvezala jezik, spomenula i Zvezdana Slavnića, a Ćertića diže u NEBESA

Jelena Ilić devojka Ivana Marinkovića je gostovala u emisiji i tom prilikom je otkrila ko joj je privukao pažnju od zadrugara i prokomentarisala neke od aktuelnih tema.

Na samom početku razgovora Jelena se dotakla zadrugara, te je istakla da joj se Uroš Ćertić dopada jer je po njenom mišljenju prljav igrač, dok za Zvezdana smatra da nije interesantan za rijaliti.

- Ima, prvo Uroš. On je jedan od aktuelnijih učesnika. Dopada mi se jer ne mislim da je prljav igrač. Obično ljudi koji su najaktivniji i imaju herca da kažu sve drugima se okarakterišu kao negativci, a ja mislim da je baš to potrebno za rijaliti. Zamislite da gledamo rijaliti u kojem su svi kao Zvezdan, on je kulturan, fin i na mestu, svi imaju poštovanje. Zamislite rijaliti u kojem su svi takvi - počela je Jelena.

- Sa obzirom na njegovu prošlost, čovek se verovarno promenio, bio je dugo u zatvroru. Sigurno se čovek pokajao. Inteligentan je i interesantan, ali ne želi ništa da pokaže. Ja bih volela da od čoveka sa takvom reputacijom čujemo šta misli o drugima, jer sigurna sam da je njegovo mišljenje interesantno. Svi kažu: "Jao, svaka čast". Nije sjajno biti ono što nisi. Mislim da on nema nešto loše da pokaže, ali sigurno je srčan. Mislim da bi izazvao dobre komentare i voleo bih da taj čovek progovori - pričala je devojka Ivana Marinkovića.

Jelena se dotakla i Maje Marinković, te je istakla da smatra da uz starletu ide više Zvezdan nego Bilal Brajlović.

- Ne bi me čudilo od Maje, mislim da voli takve tipove. Maju je nešto lako zaintrigirati. Pre bi to trebao da uradi on, nego ovaj mali sa kojim je u priču. Čovek je u zrelijim godinama, interesantan, iz dobre porodice. Za Aleksandru ne bih rekla, možda ima simpatija, ali sa Dejanom ne verujem da je gluma, zašto bi neko glumio ljubav? Ljudi primete nešto čega nema ili žele da to primete, neko možda ne voli Aleksandru, pa će nešto da izmisle. Mislim da on nije dao ženama povoda da mu se približe, ali je interesantno da se oko njega dešava nešto sa nekom ženom - pričala je Jelena Ilić.

Za kraj Jelena se dotakla i Ivana Marinkovića, te je prokomentarisala njegovo učešće.

- Da, to je lako zaključiti. On je osoba koja ne razmišlja sekund i uvek govori ono što mu je na pameti. Nikad ne ostavlja gledaoce u nedoumici šta je zapravo mislio, priča jasno i konkretno. Ako si u životu igrač, ako si iskren i nisi folirant, ako ne varaš ljude i ne želiš drugima zlo, takav treba da budeš, direktan i konkretan. Sad sam jako zadovoljna i mislim da će tako ostati, nema šanse da se bilo šta promeni - rekla je Jelena u emisiji "Pitam za druga".

