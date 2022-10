"ONA JE KRHKOG ZDRAVLJA, NE SME DA DOZVOLI DA JE ZOLA PONOVO PONIŽAVA!" Marija otkrila da li STRAHUJE zbog Miljane i Čolića!

Miljana Kulić i njen bivši dečko Lazar Čolić Zola satima su pričali u izolaciji, nakon čega se on slomio i plakao na sav glas.

Marija Kulić sada se oglasila i objasnila kako gleda na dosadašnje Miljanino ponašanje u "Zadruzi", kao i na to što je opet u kontaktu sa Zolom.

- Nisam bila za to da Miljana i Zola budu zajedno u riajlitiju, a pošto se tako desilo, smatram da je dobro počela. Očekivala sam da budu potrčci, sad su tema otkako su ušli. Dobro je počela u nameri da se igra sa njim, kao što se on ranije igrao sa njom. U rijalitiju mora nešto da radi, znam ja nju, bila bih zadovoljna kada bi radila sve kao i do sada - da se zeza, da se igra sa njim, da ga zaj*bava. Treba da bude pametna, ako ovo dobro odradi, ona je za mene pobednik - kaže Marija i dodaje:

foto: Printscreen

- Ne da je folirant, nego... Sve je naučio od Cara! Od Miljane takođe neke stvari, a od Cara stvari neke koje bi muškarci trebalo da rade. Takav je folirant, pravi žrtvu od sebe, on se kao kaje... Ma, kako da ne! Bile su emisije "Narod pita", čuli ste dok je Miljana bila u bolnici šta je meni sve govorio u studiju. Da je hteo, mogao je da nađe način da pošalje bar jedan cvet, nešto sa porukom... - kaže Marija, koju smo pitali kako bi reagovala kada bi je Zola pozvao i pitao za Miljanino zdravlje, budući da je letos priznao da su ga loši međuljudski odnosi u tome sprečili.

foto: screenshot

- Ne bih se naljutila, odgovorila bih mu kako je i to je to. Ne bih mu odbila poziv, spustila slušalicu, marširala... Rekla bih mu kako je.

Marija priznaje da se u jednom trenutku sinoć uplašila da je Zola uspeo da pokoleba Miljanu, međutim kaže da je ubrzo shvatila njenu taktiku.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Dobro je što je Miljana ovako počela. Sinoć sam se uplašila kada sam gledala prvi deo emisije, kada nije ušao Milan, nego su prikazivali njih. Tada sam se uplašila i rekla:"Da li je moguće da ona posle svega sedi i priča sa njim", gledam sa nevericom i počinjem da kapiram da ga sprda. Koliko god da još nešto tinja u njoj, ne sme više to sebi da dozvoli, mora da bude jača od svega i prevaziđe sve, i to malo nešto ako je kopka. Nije joj to više potrebno, krhkog je zdravlja. Da je ponovo neko ponižava, da prolazi kroz muke i plače, stvarno nije u redu. Nenad, takođe, ni slučajno nije zaslužio to i to ne sme da se desi, ne sme da zaboravi svu dobrotu i sve što je uradio za nju, njeno dete i za nas.

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu