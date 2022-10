MIKICA BOJANIĆ RAZOČARAN U OCA MILOŠA: To me je RAZORILO! Ispričao Zvezdanu i Mikiju šta ga je potreslo (VIDEO)

Zvezdan Slavnić je nakon proslave rođendana otišao do sobe za rehabilitaciju, gde je sa Mikijem Đuričićem i Mikicom Bojanićem otvorao poklone koje je dobio.

Mikica je priznao svojim drugarima da ga je otac Miloš razočarao.

- Bojanići mi poslali suvi vrat od mangulice - dodao je Zvezdan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovde smo pozdravljali, ali nisam se Dušici obraćao toliko, ali mi je drago, poslali su torte, sve vide. Ali negde mi je prošlo kroz misli, očekivao sam od ćaleta... Ona je napisala od porodice Bojanić, torta znam da je od Dušice. Očekivao sam negde čestitku Zvezdanu od Miloša Bojanića. Mene je to razorilo. Mislim da mi je negde zamerio nešto - istakao je Mikica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Poznavajući čika Miloša, nije izdržao da ne stavi neki savet, instrukcije, takve stvari se nikad ne ubacuju - dodao je Đuričić.

- Da li misliš da bi on instrukcije napisao? Svi su mi, a on nije, to me je razorilo - rekao je Bojanić.

- Možda nije stigao. Ispoštovali su, tvoja žena, moja, Miljanova - rekao je Miki.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:40 ACA ILIĆ I MILENA PLAVŠIĆ O SEĆANJU NA ŠABANA ŠAULIĆA! Opisao ga je sa jednom rečenicom koja KRIJE HILJADU EMOCIJA!