LICEMERNO! UROŠ ĆERTIĆ PROZIVA DEVOJKE SA SILIKONIMA Zaboravio da je popunjavao bore, išao na LIPOLIZU STOMAKA i to nije sve

Srpski kaskader Uroš Ćertić po ulasku u rijaliti "Zadruga 6" istakao je da ne voli devojke sa silikonima i da ne podržava kada pripadnice lepšeg pola odlaze kod plastičnog i estetskog hirurga iako on redovno posećuje razne salone, a neke je čak i reklamirao.

- Ne volim devojke koje preteraju sa estetskim zahvatima, koje promene lični opis. Za mene to nije privlačno kada neko ode kod plastičnog hirurga da bi izgledao kao neko drugi. Svi idu pod isti kalup, meni to nije privlačno, šta muškarci vide na devojkama kao što je Maja, da uzmem nju kao primer, ali ima još mnogo njih ovde, vidite i sami. Odrade silikone, ne može niko da ih prepozna, meni je to neprihvatljivo. Ne razumem devojke koje pristaju da izgledaju nakaradno - pričao je Uroš.

Međutim, izgleda da je Uroš zaboravio da je i sam koristio estetske korekcije i da je posećivao ordinacije u kojima je u telo ubrizgavao razne komponente. On je redovno uzimao novac i promovisao ordinacije za korekciju. Ćertić je koristio usluge hijaluronskih bockalica, koje je ubrizgavao u obraze, lice, bore. Inače, jedan kubik hijalurona košta od 250 do 400 evra.

Pored hijaluronske kiseline, Ćertić je navodno koristio i mezoterapiju, kao i lipolizu stomaka, odnosno topljenje masnih naslaga, koje se kreću od 150 do 300 evra, u zavisnosti od regije.