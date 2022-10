"KRIVO MI JE ZBOG CELE SITUACIJE KOJA SE ODIGRAVA" Fanovi Miljane Kulić obratili se njenom dečku, Bebica se složio! Podelio OBJAVU

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola ovonedeljni su potrčci, a postali su veoma prisni ponovo uprkos tome što je Miljana u vezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Sve ovo zasmetalo je njenom dečku Nenadu Macanoviću Bebici, koji je prvo odbijao da da komentar, a danas se na Instagramu oglasio objavom koju je napisao administrator Miljanine fan stranice.

- Hteo bih da se obratim ovim isfrustriranim babama koje mi se javljaju u dm i morališu mi kako je nekorektno promovisati Zolu na ovom profilu zbog poštovanja prema Nenadu Bebici. Moj profil se u osnovi svodi na Miljanu, to što Miljana ponavlja istu grešku po stoti put, ja nisam kriv i to što će pokušavati Nenadu da okrene mozak i ubediti ga da je ovo sve samo njen šou program, ni za to nisam kriv. Imao sam priliku da upoznam Nenada na početku njihove veze, Nenad je jedan od retkih, ispravnih ljudi koje sam upoznao. On je neko ko se od početka dao u toj vezi, neznajući da Miljana nije navikla na takvu vrstu ljubavi. Ljubav u smislu da se neko voli bez ikakve koristi i da se za tu istu ljubav bori i sve od sebe daje bez da traži bilo šta za uzvrat sem malo zahvalnosti i poštovanja - piše u objavi.

- Ovo što trenutno radi, Nenad ne zaslužuje u najmanju ruku. Bio sam svedok toga koliko se Nenad dao u toj ljubavi koliko strpljenja i razumevanja je imao za Miljanu i celu priču sa Zolom. Poštuje nju, njeno dete i njenu porodicu. Nenada ću uvek poštovati jer je ispao čovek prema meni kada se desila ta svađa/nesporazum između Miljane i mene i pokušao da smiri situaciju. Krivo mi je zbog cele situacije koja se trenutno odigrava i verujem da Nenadu nije lako sve to gledati, bio je uz nju kada joj je bilo najteže, plakao i bio uz njenu porodicu i pomogao koliko je mogao. Tako da, moja podrška ide Nenadu koliko god ja poštovao i voleo Miljanu, ipak ne ne mogu da okrenem činjenice u njenu korist. Stojim za pravdu i nadam se iskreno da nisam u pravu ovaj put i da je ovo stvarno sve samo šou program koji Miljana pruža ovih dana i da je počela da ceni i poštuje sve što je Nenad učinio za nju. I prvenstveno da bude zahvalna za ljubav koju dobija od Nenada - piše u saopštenju "Miljanamoji" stranice koja izveštava sve o Kulćki.

Administrator je tagovao Nenada na objavi, a on je objavio to na svom storiju i dokazao da se slaže sa svim što je navedeno.

