MILJANA ZVANIČNO ŠUTNULA BEBICU?! Kulićeva zaboravila na Nenada i krenula da ugovara akciju sa Zolom, pa mu sasula istinu u LICE

Miljana Kulić pravi haos sa Zolom, a sada je najnovijim potezom šokirala kada je pred kamerama rekla da više nema momka samo da bi bila sa Zolom.

Naime, Miljana Kulić je prišla Zoli koji se osamio na garnituri u dnevnoj sobi i nakon dosta premišljanja odlučila da javno ostavi Nenada, a dogovarali su i seksualne odnose.

- Bebo moja mala - pričala je Miljana dok ga je ljubila.

- Je l' možeš normalno da sediš i da se ne ponašaš kao da smo u vezi? - pitao je Zola

- Ne mogu - rekla je Miksi.

- Ajde onda u izolaciju... - rekao je Zola.

- Ajde - rekla je Miksi.

- Ajde onda kreni prva, pa kad ti dođe mama i pljune u facu, i 90 odsto stola te nazove... Ja sam Zolander - rekao je Zola.

- Ne zameram ti kad tako kažeš, ali ja neću... Ne guraj me - rekla je Miljana.

- Bude li te jedna rečenica bilo čija poremetila nismo više bliski i videćeš kako se ponašam... Opterećenje mi je da me zagrliš kad imaš momka - rekao je Zola.

- Nemam momka od večeras - rekla je Miksi.

- Videćeš moje ponašanje od danas, sve se menja! Nemam više trunčicu razumevanja za tvoje priče i ponašanje koje mi se ne dopada. Sve obećavaš, a ništa ne ispuniš. Najviše mrzim lažove, treba biti iskren, ako me ne voliš i ne gajiš osećanja, to je ok ali nemoj radi interesa da budeš u mojoj blizini - rekala je Miksi.

