ISPLIVALA ŠOK SAZNANJA O BRENDONU Zadrugarovi roditelji hteli da ga se REŠE, nisu mogli više očima da ga GLEDAJU?!

Branislav Radonić Brendon po ulasku u rijaliti ,,Zadruga 6" najbolji odnos uspostavio je sa Markom Smiljićem. Prilikom jednog razgovora, Brendon mu se poverio da je u poslednjem periodu imao loš odnos sa roditeljima.

Naime, tokom jedne neobavezne priče, Brendon je ispričao Smiljiću da su roditelji jedva čekali da uđe u ,,Zadrugu", jer više nisu mogli da ga trpe.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nisam verovao da ću ući, ali sam odlučio da se javim i uđem. Moji roditelji nisu mogli da veruju šta ja radim i šta će sa mnom - objasnio je Brendon.

- Dan mi je bio nemoguća misija, stres, adrenalin, ne bih to uspeo da nije bilo Mačke, mi smo zajedno kroz sve to prošli, nenormalna priča. Ja sam odlučio da ne pričam o tome, da se ne bih vraćao u to. Prekompleksno je sve da bih objasnio bilo šta - ispričao je Brendon u Zadruzi.

Kurir.rs