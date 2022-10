UPLAŠIO SAM SE ETIKETE NAPOLJU! Marko Smiljić prekinuo svaki kontakt sa Brendonom, neće da ga prozivaju da je GEJ (VIDEO)

Marko Smiljić progovorio je o svom odnosu sa Branislavom Brendonom Radonjićem.

Smiljić je otvoreno pričao o tome da mu se ne sviđa što ga prozivaju da je gej.

- U hotelu sam imao pritisak sa obe strane. Ljudi su mi govorili da moram to da prekinem, a morao sam i njemu da saopštim to. Mislio sam da će čovek da krene da skače, pa sam se istripovao. Krenuo sam da spuštam loptu sa obe strane. Kad je krenuo haos i da mi se lepi da sam p*der istripovao sam se skroz. Teško mi je bilo da analiziram šta se dešava i upao sam u mašinu - govorio je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što si rekao da ga ne gledaš kao muško, a ni kao žensko? - pitao je Milan.

- Razgoivarao sam sa njim kao sa svakom osobom. Nisam gledao kao da priča neku s*ksualnost. Nisam imao predsrasude. Ja sam pričao gde je bio, šta je radio i tako neke stvari - dodao je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pričali smo o svakom ukućanu, ima mišljenje o svima. Ja mu sad ne odgovaram jer ne želi da sluša priče ljudi, ali ni ja takođe. Ja nisam video ni u jednom momentu da on ne želi da se druži. Rekao si da nećemo morati da komuniciramo, nego da ćemo očima da se razumemo. Ja dok sam izgledao kao muškarac startovali su me gej ljudi, a sad ne i to mi je okej. Nisam prepoznao da je gej ili bi, možda se ne bih ni družio sa njim. Malo me ta energija odbija. On se skroz pogubio jer su drugi učesnici videli gej hemiju. Meni o kome se to priča godinama unazad imam loš osećaj zbog mog bića napolju, do kojeg mi je stalo - ubacio se Brendon.

foto: Printscreen/Zadruga

- Osećao sam se ugroženo u nekim momentima i to je bio moj sistem odbrane. Plašio sam se etikete napolju - rekao je Marko.

- On meni ni u jednom momentu nije rekao da neće da šeta sa mnom. Njemu je neprijatno jer on hoće da svali krivicu na mene. Sad smo prčali da nam fali naša komunikacija. Mi nikad nismo pomenuli reč s*ks u našim razgovorima. Ja sam previše poseban za vas - dodao je Radonić.

- Meni je problem etiketa koju ne želim da dobijem. Drugi ljudi imaju predrasude. Ja sam zaboravio na kojem sam mestu. Ljudi skču, saleću me sa svih strana. Šta god da uradim izvuče se loše. Meni smeta da me neko naziva p*derom - pričao je Smiljić.

- Dogovorili smo se da se ne družimo zbog drugih ljudi. On je rekao da ćemo se družiti napolju, pa je nacrtao telefon u radionici - rekao je Radonić.

- Da li želiš da budeš Brendonov prijatelj? - pitao je Mića.

- Ne, prekidam sve - odgovorio je Smiljić.

Kurir.rs

