ZOLA OTKRIO ŠTA JE MAJA MARINKOVIĆ RADILA U HOTELU VAN RIJALITIJA: Nagledao sam se najbolesnijih scena, što to ne pričaš?! (VIDEO)

Maja Marinković i Lazar Čolić Zola imali su raspravu za stolom tokom nominacija.

Maja je napala Čolića zbog toga što nije bio na njenoj strani kada su u pitanju njene veze.

- Ovih dana izbegavam da komentarišem njihov odnos. Ne kažem da to nije ljubav, jeste i ostavila je pečat. Mislim da je jako bolesna veza, kao što su bile i moje. Miljana je jako dobar čovek i ima jako dobru dušu. Ne daj Bože kad se ona nekome nakači. Imale smo mi par sukoba. Sviđa mi se ova njena smirenost. Ona je iskrena ovaj put, ne kažem da je korektna prema drugoj strani jer je neko bio uz nju kad je proživljava najgore stvari. Ko sam ja da sudim? Ako je Miljana srećna i ako ga voli i Zola je njen izbor, ja joj želim svu sreću. Ne treba da izgubi iz glave to što je Bebica bio uz nju. Treba da se vodiš svojim srcem, ali da uključiš razum za neke stvari. Ja ovo ne komentarišem da ne bi bilo da mrzim Zolu - rekla je Maja, pa dodala:

- Ja sam spustila loptu, jer sam sa pola kuća u lošim odnosima. Miljana i ja imamo dobru relaciju, gotivim je i dobar je čovek. Što se tiče Zole, on je neko ko je sa mnom imao dobru relaciju. Uvek smo imali okej relaciju i jako mi je pao u očima kad sam bila u odnosu sa Janjšem, to ne mogu da izbrišem. On je uvek bio treće smetalo. Ja sam njemu to zamerila i pričala sam sa njim, ostala mi je upečatljivo. Javimo se u prolazu jedno drugom, ali ja isto mislim da je bio pod*uzna muva Janjušu i Filipu. Videla sam ga kad smo bili napolju, nastao je problem. Ne volim kad me je snimao i kad je u "Narod pita" pokazao šta sam mu ja uradila. Najviše me je povredilo kad mi je uvredio oca - govorila je Maja.

- Ja ću samo reći zbog čega, Taki je za mene rekao da nisam kriv što sam odrastao bez roditeljske pažnje. Kad si ti mene pominjao, komentarisao sam tebe - ubacio se Zola.

- Rekao si da je on mene vozio na s*ksualni odnos. Prvi si ga uzeo u usta. Ako ti to kažem, samim tim vređaš i njega. Ja bih tebe vređala, a ne tvoju majku. Prvi si ga uzeo u usta. Ako je on branio mene, ne treba ti da ga provučeš jer on nije deo rijalitija. Mene to strašno zaboli jer sam ja jako vezana za svog oca. On mene nije vozio na s*ksualni odnos - dodala je Marinkovićeva.

- Polupala sam ti telefon. Snimao si, Zola, videla sam. Oboje smo se ponašali agresivno. Bilo je ružno da mene snimaš - rekla je Maja.

- Nije bilo ružno da dođeš u hotel i polupaš sve? Je l' si mi posle toga rekla izvini? Iz poštovanja si trebala da mi kažeš - govorio je Zola.

- Ja se tebi nikad nisam mešala, nikad nisam nisko udarala - poručila je Maja.

- Nisam ni ja. Ako se neko nagledao najbolesnijih scena, to sam ja. Ti da si bila na mom mestu i da si gledala svoju drugaricu, pogotovo Janjuša - govorio je Čolić.

- On je prema meni ispao dno dna, vezano za trudnoću - rekla je Marinkovićeva.

- Što si pokušavala da stupiš u kontakt sa njim? - pitao je Zola.

- Ja sa njim? Dopisivali smo. Naša ljubav je bila najveća. On je mene povredio kad mi je to uradio. Da li sam ja bila sa drugaricama na splavu i dolazi Janjuš i pojavljuje se. Ja sam uzela torbicu i otšila. Više su oni bili inicijatori i Filip, kad su me zvali i slali poruke, ali nisam indijanac da dajem poruke. Ako sam najgora i pravim haos, šta oni rade sa mnom? - govorila je Maja.

- Miljanu volim mnogo više nego Zolu. Povredilo me je to za Takija, nadam se da nećemo imati više te sukobe. Treba sve da se reši na ovakav način. Ostaviću Miljanu, šaljem Zolu - govorila je Maja.

