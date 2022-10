"OČEKIVALA SAM DA ĆE ISPUSTITI SVU PLASTIKU IZ NJE!" Majka Ane Spasojević o SUKOBU sa Majom, podržala NASILJE?!

Majka Ane Spasojević progovorila je o ćerkinom sinoćnom sukobu sa Majom Marinković.

Otkrila je kako se oseća povodom njihove žustre rasprave oko uništene slike, pa je priznala da li je očekivala da Ana postupi kako je postupila.

- Očekivala sam to od Ane naravno jer svako ko je dira bez razloga, preti joj, pokušava da je ponizi i ponaša se prema njoj tako kako se Maja ponaša očekujem. Iskreno, Ana je bila suzdržana, ja sam očekivala da će na to vređanje porodice i iznošenje gnusnih laži Ana da krene i ispusti svu onu plastiku iz nje, da će da ostane bezplastična kao u drugoj sezoni kad je ličila ni na šta. Mene ne zanima čime se Maja bavi, samo me interesuje da ostavi Anu i njenu porodicu na miru jer Ana nikad nije krenula prva. Ona neće sa Majom da dolazi u konflikt i da reaguje na neke njene frustracije. I da je Ana to uradila i da je izgrebala sliku, šta je sve Maja njoj uradila i ispričala, a i uništila.

Njena majka je progovorila i o ćerkinim osećajima prema Bilalu Brajloviću, kao i o druženju sa Milicom Veselinović.

- Da, ima pravo da gaji osećanja i da se druži sa njim i da ga gleda. Ima pravo na sve to, a on sa Majom radi isto sve što je radio i drugim ženama. Ništa se ne zaustavlja osim što je sa Majom više u kadru jer je Maja laganija za se*s i bilo šta. Iskreno mislim da Ana i Milica prave priču i da se sprdaju sa ostalima i dogovaraju sve. Mislim da one mogu da budu u normalnim odnosima i da prave zanimljivu rijaliti priču. Ne verujem da je Ana svalila krivicu na Milicu oko te slike, ili su imale dogovor ili ne znam zašto je to uradila, jer ona je stvarno iskren i pravi prijatelj i ne bi poljuljala prijateljstvo.

On je otkrila i kako se njena sestra oseća nakon gnusnih optužbi koje je Marinkovićeva iznela na njen račun, pa se dotakla Spasojevićkine TikTok podrške.

- Anu je pogodilo što je Maja pocepala majicu i DGT tim se organizovao na TikToku i čekamo da vidimo šta će da se desi, ali ju je definitivno najviše pogodilo diranje sestre. Ne opravdavam što ju je Ana pljunula, one su došle tu i imaju pravo na te neke stvari, ali ne podržavam ni diranje porodice. Strašne stvari je rekla za Aninu sestru koja nema veze sa rijaltiijem i koja je student i ima svoj krug ljudi. Njenu sestru to ne zanima, ne gleda i ne zna.

