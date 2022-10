"GORA SI NEGO PROŠLE GODINE!" Bebica ogorčen na Miljanu, otkrio šta konzumira, a nikako ne bi smela, pa spomenuo Marijin ULAZAK!

Nenad Macanović Bebica i Miljana Kulić u pabu imali su prvi razgovor nakon što je on ušao u "Zadrugu".

- Iz Niša si došao, šta ima novo? - pitala je Miljana.

- Išao sam u Niš sa Željkom kod zubara, imala je operaciju Marija masno tkivo. Sve je okej, Siniša ide sutra - dodao je Bebica.

foto: Printscreen

- Mama ne ulazi? - upitala je Miljana.

- Ne znam, ide u subotu da skida konce. Siki je opet u depresiji - rekao je Bebica.

- Je l' sam ja uradila nešto? - upitala je Miljana.

- Katastrofa si. Praviš budalu od sebe ovde, strašna si - besneo je Bebica.

foto: Printscreen

- Ništa nisam uradila, Nenade - rekla je Miljana.

- Bolje da si uradila. Ali dobro ti to voliš. Non stop sve sam gledao, razgovore sam pratio. Nemaš potrebe da me diraš, možeš da se smeješ koliko hoćeš - rekao je Bebica.

- Je l' me voliš? - upitala je Miljana.

foto: Printscreen

- Kakve to veze ima. Što se smeješ, ne razumem? Gora si nego prošle godine, ozbiljno ti kažem. Sama znaš šta radiš - dodao je Bebica.

- Pogrešila sam, 7 meseci je predamnom da ne napravim iste greške - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Najgora si, pravi te budalom. Od kako si ti ušla non stop sam na strimu, imaš kažeš 7 meseci pa se popravi. Piješ koka kolu i guaranu, stvarno te ne razumem. Lepo se oporaviš, onda se sama uništavaš. To je tvoj izbor.

- Šta nisi sa mnom? - upitala je Miljana.

- Pa je l' treba da budem? - rekao je Bebica.

- Volim i ja tebe - kazala je Miljana.

- Video sam i to. Lepo sam ti rekao sve, kad neko voli da bude budala, uvek će biti. On je za tebe doktor - rekao je Bebica.

Kurir.rs

Bonus video:

02:32 VOLEO BIH DA MILJANU KULIĆ VIŠE NE GLEDAMO NA TV Čolić o Kulićima: To je jedna tužna priča! EVO ŠTA JE POŽELEO POZNATOJ NIŠLIJKI