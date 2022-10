JEZIVE SCENE U ZADRUZI! Uroš Ćertić GAZI I LOMI Adamove STVARI, pevaču se ne piše DOBRO! Kaskader poludeo zbog OVOG

Uroš Ćertić napravio je haos na imanju jer je bio revoltiranom ponašanjem Adama Labunskog.

Naime, Anita Stanojlović je ranije zamolila pevača da joj da praznu kutiju, kako bi mogla da opere veš u njoj, a Adam ju je odbio.

foto: Printscreen YouTube

Uroš Ćertić je bio izrevoltiran njegovim potezom, pa je otišao do paba, uzeo kutiju i slomio je.

foto: Printscreen YouTube

- U hiljadu komada sam slomio. Boli me uvo, osudite me. Urbani Robin Hud, to se tako radi. Onaj fićfirić nije hteo Aniti da opere veš. Ako mu posvetim pola dana, opet će da se trese. Sad nema niko - pričao je Uroš.

foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, ovo nije prvi put da dođe do sukoba između Uroša i Adama. Uroš Ćertić je prošli put nasrnuo na Labunskog, jer mu je zasmetalo njegovo pevanje, što je shvatio kao provokaciju, te mu je prišao i počeo da ga vređa, a onda nasrnuo na njega i počupao ga.

Kurir.rs