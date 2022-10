"ANA SPASOJEVIĆ MI SE NUDILA, VIŠE PUTA JE BILA KOD MENE U STANU" Taki Marinković otkrio sve o druženju sa Majinom ljutom RIVALKOM

Radomir Marinković Taki oglasio se povodom skandala svoje ćerke Maje Marinković i njenog dečka Bilala Brajlovića.

Naime, on je progovorio o Bilalovim namerama prema njegovoj ćerki, a onda šokirao onim što je otkrio o ''druženju'' sa ljutom rivalkom svoje ćerke, Anom Spasojević, koju je Maja nazvala Truleks.

- Mislim da Maja jako dobro zna šta radi. Ne plašim se uopšte za nju. Ona je dovoljno pametna. Maji treba haos. Svesna je ona svega. Bilal je jako mlad, ali je previše namazan za svoje godine. Mali je drzak i bezobrazan. On je i na Kristijana udario ono na početku. Ne preza ni od čega. Nije se on slučajno uhvatio za Maju Marinković, godinama je on to gledao i studirao. Svestan je on da je Maja tamo najjača karika. Taktika mu je da bude s Majom, da bi odskočio. Glupo je sada da komentarišem izgled svoje ćerke, ali je činjenica da je ona najlpeša devojka u kući, kažu i ostali... Bilal je klinac, i to bezobrazan klinac, videćemo šta će biti... - kaže Taki, a na pitanje o ćerkinom intimnom odnosu sa Bilalom odgovara:

- Ništa to nije strano da dvoje mladih vodi ljubav. Kad su takve stvari, ja promenim kanal. Nije to prvi put da Maja tamo pravi budalaštine - kaže Marinković suzdržano, dok nesuđenog zeta Filipa Cara ne želi da komentariše.

- Cara ne komentarišem uopšte, takvi ljudi me ne zanimaju - poručio je Taki, a onda šokirao detaljima ''druženja'' sa Anom Spasojević.

- Ana Spasojević je jedno obično đubre. Ne bih da se hvalim, ali Ana Truleks je bila kod mene, ja sa tim ološem nisam hteo ništa. Jurila me, bila je kod mene dva, tri puta u stanu, ali nisam hteo s njom da budem. To je živa istina. Pitajte je ko ju je selio, i Miljan može da potvrdi da sam je vozio na ispitivanje oko korone nešto. To što je rekla za mene i Maju je strašno. Taki je odbio Truleks, pa je sujeta proradila. Ja sam njoj činio neke stvari, a ona meni tako vraća... Ja ću ostati džentlmen, ali moram da kažem da mi se nudila i da sam je odbio - rekao je Taki.

