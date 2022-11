STIGLI KONAČNI REZULTATI TESTA ZA TRUDNOĆU! Evo da li će Ina i Zola postati roditelji: Otac je to isto uradio njenoj majci

Kristina Ina i Lazar Čolić Zola neće postati roditelji, budući da je test za trudnoću bio negativan. Oboma je pao kamen sa srca.

- Zadrugari, Inin test za trudnoću je negativan. Ovo je test za rano utvrđivanje, uradićemo ga ponovo za nekoliko dana jer je ovo test za rano utvrđivanje, ali sudeći po svemu, nije ga dobro iskoristila - rekao je Milan.

- Lakše je i meni i njemu. Svesni smo da je to bilo na brzaka, ali mi je malo lakše sad - rekla je Ina. - Njen otac je isto to uradio njenoj majci. Obećavao je da će se javiti i priznati dete i nije to uradio. Majka ju je sama odgajila - rekao je Milan.

