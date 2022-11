SPREMA OSVETU! KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SE VRAĆA U ZADRUGU: Za ove poput Ćertića nije METAK, njih treba mučiti! Evo šta ga čeka...

Kristijan Golubović, koji je diskvalifikovan zbog fizičkog napada na cimera Uroša Ćertića, otkrio je detalje povratka u Belu kuću, koji će, prema njegovim rečima, biti epohalan jer će tad javnost imati priliku da vidi rijaliti kakav dosad nije bila u mogućnosti da gleda. Naime, Kristijan obećava da će njegovim povratkom u "Zadrugu 6" fanovi pratiti rijaliti, koji će se svoditi na mučenje Uroša Ćertića.

- Ukoliko dođe do mog povratka u rijaliti, pričao sam sa Željkom Mitrovićem neki dan, gledaćete potpuno novi format, koji se može nazvati Kristijan muči Ćertića, maksimalno ću ga maltretirati, ali neće on dugo izdržati. Poneću mu pelene i predati mu u ruke, ima da propiša majčino mleko, ali na dupe. Meni kad se neko zameri zaslužuje metak u glavu, ali ovi poput Ćertića nisu za metak, njih treba mučiti. Da se razumemo, ne bih ga dirnuo, ništa fizički kontakt, samo psihički. Uroš tamo sve radi podmuklo, ja sam samo reagovao na nepravdu jer on ugrožava slabije od sebe, a ja sam neko ko ne može da ćuti na to. Na ulici bih reagovao isto. Još je dobro i prošao, ko god je gledao snimak može da vidi da ga je mimoišlo nekoliko udaraca. On je pošto-poto hteo mene da diskvalifikuje. Dobio je šta je hteo, nadam se ne zadugo.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Uzeo si Aleksandru Nikolić na zub od samog početka. Rekao si da mnoge stvari znaš?

- Aleksandra je prostitutka u duši i na delu, ja to tvrdim jer znam mnoge gadosti o njoj. Ja sam na vreme rekao Dejanu Dragojeviću šta mislim o Aleks, upozorio sam ga na žene koje vrti oko sebe, od Dalile do Aleksandre. Aleksandra Nikolić me je jurila svuda, vatala, izjavljivala mi ljubav, ona se zaljubila u mene još pre rijalitija iako je znala da sam oženjen, ja sam se tako pravdao, govorio joj to u lice. Priče o Šiptaru s kojim Aleks ima dete nisu nikakve priče, u telefonu imam poruke ljudi koji tvrde da je to živa istina, aferu ,,Bujanovac" nisu izmislili. Ja znam da Dejana pogađaju moje reči jer je negde svestan kakva je ona, ali je odlepio i to će se tako vući dok ona njega ne batali. Može da je čeka koliko hoće, od te veze neće biti ništa.

foto: Printscreen

Šta se dešava s vašom svadbom, koja je bila najavljivana, zadrugari su se radovali što će se desiti u rijalitiju?

- Svadbe će biti s rijalitijem ili bez njega. Ja planiram da to bude u Beloj kući kako je dogovoreno prvobitno sa čelnicima televizije. Sve zavisi od mog ponovnog ulaska tamo. Međutim, bez obzira na to, Kristinina želja je bila da se venčamo na Baliju. S nama bi bili kumovi i nekoliko nama bitnih ljudi i to je to. Najbitnije od svega je da se Kristina porodi i da sve prođe kako treba.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Kakva je Kristina kao trudnica i kako je podnela tvoju diskvalifikaciju?

- Kristina je dobro, privodi trudnoću kraju, rekli su nam da je dečak, mnogo je uzbuđena. Kad su me diskvalifikovali, plašio sam se da se ne stresira mnogo. Međutim, ona mi ništa zamerila nije. Svesna je šta sam rizikovao zarad svojih principa i stavova, tako je, kako je.

kurir.rs/republika.rs/s.telegraf

