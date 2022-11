"MILJANA JE ZATRUDNELA SA IVANOM POSLE 3. ODNOSA!" Marija Kulić kivna na Marinkovića zbog sukoba sa Bebicom, ne može da ga smisli

Ivan Marinković i Nenad Macanović Bebica žestoko su se sukobili u "Zadruzi", a Miljanina majka, Marija Kulić stala je u odbranu Bebice.

- Mislim da je Bebica ozbiljan degnerisani parazit, ja se plašim ovakvih ljudi. To je patologija. O Miljani se svašta pričalo, a je ona mučena majka, sama, a sada misle da ona nije normalna. Ne znam šta da kažem, porodica se širi. I Siniša i Marija vole MIljanu, ali ne mogu da je obuzdaju, a Bog im je dao Bebicu da im pomogne. On ostavio svoj ngrad grad porodicu i otišao u Niš - rekao je Ivan, što je Marija prokomentarisala:

- Degenerik je on, veći degenerik od njega ne postoji jer mišljenje čoveka koji je ostavio dva deteta ne može da se uvaži. Nezainteresovan je kako za jedno, tako za drugo - ponovila je Marija.

- Kaže da je Miljana nenormalna i bolesna, a gledao ju je nekada u rijalitiju u kom je učestvovala. Njihov odnos desio se godinu dana kasnije. Ako je posumnjao u njeno zdravstveno stanje i normalnost, zbog čega je ušao u vezu sa njom?! Ja sam joj govorila da se sklanja od njega, da hoće samo igru, da pravi rijaliti priču. Međutim, on me je u tim razgovorima demantovao, govorio da je voli, da se zaljubio u nju. Rekla sam joj da se skloni, da me posluša, a posle mesec dana se desilo da, posle trećeg seksualnog odnosa, ona zatrudni. Zašto je imao odnose sa devojkom za koju je smatrao da je nenormalna?! - upitala se Miljanina majka.

Ona je, takođe, objasnila daBebica i Ivan nikako ne mogu da se uporede.

- Nenad ima mnogo veće sposobnosti i kvalitete od Ivana Marinkovića. Pametniji je milion puta, dokazao je brojnim primerima to, pa i time koliko je zarađivao dok je bio sa ocem u firmi... Bio je vlasnik svih firmi, potpisivao sve, bio ovlašćeno lice... Itekako je sposoban! Sposobnijeg i pametnijeg momka nisam videla od Nenada. Nema u šta se ne razume, sve zna, sve radi kako treba, odgovoran, tačan. Ivan može Nenadu samo da skine kapu i pljune mu pod prozor, pruži ruku i kaže:"Momak, alal vera za sve!".

