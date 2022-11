IMALA SAM 105 KG, DORUČKOVALA SAM 5 SENDVIČA I PALAČINKU: Miljana posle operacije smršala 27 KG za 3 MESECA a ovo sad JEDE KULIĆKA

Miljana Kulić se hvali da je posle smanjenja želuca smršala 27 kilograma za tri meseca. Rijaliti zvezda je pred ulazak u "Zadrugu 6" ispričala da se, uprkos komplikacijama posle operacije, nije pokajala što je otišla pod nož kako bi dovela liniju u red.

Miljana Kulić kaže da je drastično smršala i da planira da se zdravo hrani u rijalitiju "Zadruga", jer želi da izgleda savršeno.

- Ranije sam doručkovala po pet sendviča i palačinku s kremom, za ručak sam jela pastu i dva parčeta torte, a za večeru celu picu! Sada mi je dovoljno 150 grama mesa da me zasiti - kaže Miksi.

- Jedva sam preživela operaciju, ali opet bih uradila sve isto. Preživela sam pakao, borili su mi se za život i hvala svim lekarima koji su mi pomogli. Svi znaju koliko volim da jedem, zato sam morala da uradim tu intervenciju jer mi dijete ne pomažu, nisam ja taj karakter. Merila sam se pre ulaska u "Zadrugu", izgubila sam 27 kilograma, a pravi rezultat videćete tek posle Nove godine - priča Kulićeva.

Miljana je pre operacije imala 105 kilograma, a sada ima 78.

- Dešavalo mi se da doručkujem po pet sendviča, pa onda naručim palačinku s kremom. Čim bih završila doručak, počela bih da razmišljam šta ću za ručak, pa sam terala Bebicu da me vodi u restoran. Tamo bih pojela pastu i odmah posle toga dva parčeta torte. Za večeru sam bila u stanju da pojedem celu picu sama, a u međuvremenu i nešto da grickam. Čak sam se i krila od mojih dok jedem. Ponašala sam se prema svom telu kao da je kanta, sve nezdravo sam ubacivala u sebe, ali s tim je gotovo! Sada jedem pomalo i zdravo - kaže rijaliti zvezda i otkriva svoj jelovnik:

- Posle smanjenja želuca jela sam samo kuvanu hranu, razne čorbice i kompote. Sada jedem meso, ali po 150 grama, ne više. To mi je dovoljno. Pojedem parče piletine ili ribu i to me drži ceo dan. Svesna sam da ću celog života morati da pazim na ishranu, ali ne smeta mi. Moram da se pridržavam svih saveta lekara jer ću u suprotnom sebi napraviti ozbiljan problem.

Miljana kaže da će uskoro početi i da vežba, kako bi njeno telo bilo zategnuto.

- Vežbaću u "Zadruzi". Imam višak kože koju ću vežbama da zategnem - završava priču Kulićeva.

OVO JEDE MILJANA KULIĆ Doručak: Jogurt i ovsene pahuljice Ručak: Pileće belo meso i zelje foto: Shutterstock Večera: Grilovano povrće Trik savet: Ne preterujte s količinom hrane da se posle ne biste kajali.

