ZOLA SPREMAN DA SVE URADI ZBOG INE! Zadrugarka priznala šta oseća prema Čoliću, stavili sve karte na sto! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Miljan Vračević su voditelji emisije ''Radio amnezija'', a sledeći gosti su Lazar Čolić Zola i Ina Rajzinger. Dotakli su se teme trudnoće, kao i Zolinog odnosa sa Miljanom I Bebicom.

- Ne možeš da zaspiš, da li smišljaš ime ili šta je u pitanju? - upitao je Miljan.

- Uglavnom ni ne spavam - kazao je Zola.

foto: Pritnscreen

- Radili ste brzi test, koji nije siguran. Da li ste razgovarali o trudnoći? - upitao je Miljan.

- Pričali smo o svemu, jasno je kao dan. Kakva god da je situacija o svemu smo pričali. Uz nju sam šta god da je. Emocije ne postoje između nas, ali smo tu jedno za drugo. Da su normalnije okolnosti, da smo u nekom odnosu, drugačije bi bilo - kazao je Zola.

- Ne postoji ta emocija između nas - rekla je Ina.

- Svaki muškarac treba da stoji iza toga, stojim iza toga čvrsto. Ona se izjasnila šta bi uradila da je trudna - kazao je Zola.

- Ulazak Bebicin, Miljana ga ignoriše, Ina je trudna, a test kada je bio negativan Miljana se drugačije postavila, video sam neke osmehe - rekao je Miljan.

- Osoba sa kojim si toliko vremena i sve prođeš sa njom, dovoljno je da se pogledaš sa njom i neizbežno je da se desi osmeh. Niti me dira, ni ona ni Bebica, ukazuju poštovanje. Možemo da budemo donekle mirni - rekao je Zola.

- Da li biste mogli da sve svi družite zajedno, Miljana, Bebica, ti i Ina, možda i Željko mali i buduće dete? - upitao je Ša.

- Nemam problem sa tim, uvek sam za druženje. Neću okretati glavu, kako god žele sa mnom odnos - takav ćemo odnos imati. Ne trebamo da se diramo, neka kafica može, a neću potencirati - rekao je Ša.

- Nisam rekla da sam trudna, ali bili su mi plodni dani. Po svom ulasku sam priznala da mi se Uroš sviđa, ne bi tu priču da dužim. A emocije prema Zoli nemam - kazala je Ina, pa dodala:

- Još sam mlada, ne stojim potpuno na svojim nogama. Alli ako bi došlo do toga zadržala bih dete - rekla je Ina.

- Nije Beč preko sveta, šta god da treba ja sam tu, samo pokucam na vrata. Trebaju pare, treba ovo, evo tu sam. Ja ću zarađivati na svoj način - kazao je Zola.

- Šta misliš o svadbi budućoj? - upitao je Miljan.

- Meni je to prelepo, nešto je po meni što je jako lepo. Taj dan treba da proslavimo i da uživamo. Podržavam to, ne znam što se diže tenzija. To Bilal doživljava malo ozbiljnije, ali sigurno ne misli da će do kraja života ostati sa njim - završio je Zola.

