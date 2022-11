IPAK NIŠTA OD SVADBE U ZADRUZI! Maja stavila tačku na odnos sa Bilalom, razlog će vas ŠOKIRATI! Totalno neočekivano

Maja Marinković stavila je tačku na odnos sa Bilalom Brajlovićem i uporedila ga sa njenom bivšom ljubavlju Markom Janjuševićem Janjušem.

- To je isto i Janjuš radio. Kad se potučem sa Aleksandrom, isto je to radio. A na primer Filip, kada sve leti po kući, nikad mi se ne bi smejao što sam ja takva, a to je Janjuš radio...A ova da se smeje sad, ova čupava što su je izvukli iz septičke jame, da se smeje, to si ti dozvolio - rekla je Maja.

- Meni niko ne može ništa - rekao je Bilal.

- Naravno, prvi si da komentarišeš Adama i Tamaris. Ustaneš lepo i kažeš: "Nemoj da mi se obraćate" - nastavila je Maja.

- Nemam nikakav problem to da kažem, to se zna - rekao je Brajlović.

- Što spominje Alaha? Ti si prevarant, moj prvi zaključak je bio takav, a ja ću malo da prostudiram, pa ću da vidim. Ulaziš i pričaš ono za Dejana, pa onda ono za majicu. Da, da, sve je to meni zu malom mozgu - rekla je Maja.

- Dobro, nema potrebe onda da budemo zajedno - rekao je Bilal.

- Slažem se...Sad možeš da nastaviš da se smeješ slobodno. Ne želim da budem sa tobom, ne mislim da si dobar čovek - rekla je Maja.

Podsetimo, Bilal Brajlović je u toku žurke u rijaliti programu zaprosio svoju devojku Maju Marinković, ali po svemu sudeći do svadbe ipak neće doći.

