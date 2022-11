MARIJA KULIĆ SPREMNA KAO ZAPETA PUŠKA! Žestoko udarila na Miljanu, Bebicu, Zolu i Ivana, a NJEGA posebno URNISALA, kreće HAOS

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je spektakularni ulazak, posle kog ništa neće ostati isto. Marija Kulić je naredna učesnica Zadruge 6.

- Kako si Marija - upitasla je Dušica.

foto: Printscreen YouTube

- Toliko sam umorna žena koja ulazi u rijaliti terba da se pobrine da sve bude dobro kod kuće. Kada sam došla ovde, sve se promenilo. Možda jer sam očekivala da uđem što pre. Gledala sam sve, dobila sam želju da uđem u ekran. Kajala sam se jer ne živim u Beogradu, samo da uđem kada mogu. Bijem bitku na pet frontova. Prioritet mi je Miljana, iskrituikovasću je, ali neći biti kao ranije. Sada je stabilnija nego ranije, neću da je remetim. Kada bude čula sa ja ulazim, lupaće joj srce, ne smem zbog tromba da je sekiram. Iskritikovaću je, samo kada se bude opustila, samo da ne vidi da imam averziju prema njeno, ponašanju. Neće biti 'ljubavi moja, ali hoće 'Mici'. Onj šljam iz Koteža(Ivan), što je sada ušao, pozvali su ga zbog priče - rekla je Marija.

foto: Printscreen YouTube

- Kako ti to deluje? - upitala je Dušica.

- Katastrofa, ja nisam gosođa. Mene nazivaju gospođom Versaći, ja umem da opsujem, to nije gospođa. Meni su sva deca završila školu, sada nemam te brige. Željko ne gleda jer je mali. Siniša mi je rekao da budem fina, ali ću govoriti šta mislim. Nenadu Macanoviću želim sve najbolje u životu, ja njemu želim sve, što želim svojoj deci - kazala je Marija.

- Da li pravui budalu od sebe u odnosu sa Miljanom? - upitao je Darko.

- Kada je narod u pitanju da, ali ja znam kako je njemu teško. Ovakav zet kao što je Nenad, svaka bi majka poželela za svoju ćerku. Pažljuv je i nežan. Sebe stavlja na treće mesto, Miljanu i Željka na prvo i drugo. Miljana se ponaša kao dete a uskoro će trideset godina. Ona kada bi znala šta je dobro, za njenu budnućnost, nbe bi gledala Zolu. Živi od danas do sutra, to je za mene malo sebičnpo. Gleda samo sebe da zadovolji, a sve ostale stavlja na drugo mesto. Ja sam sebe stavljala na drugo mesto, Miljana je drugačija. Ne očekujem da ona bude sa Nenasdom, jer ja tako mislium, nego da ceni šta on radi za nju i Željka. Kada žena koja ima dete bira partnera, mora da gleda kako se on ophodi prema detetu, a onda prema njoj - kazala je Marija.

- Da li je ona zaboravila Bebicu, kada je bila poresd Zole, a Bebica nije bio tu? - upitala je Dušica.

- Ne igra se kada je Zola u pitanju. Ima empocije prema njemu, neka ima. Ako misli da će da se useti sa njim iz 123 pokušaja, ja bih joj sad rekla 'Ako je tebi lepo, izvoli', ali onda treba da završi sa Nenadom, to ću joj i reći. To nije uvreda, samo treba da se zapita šta gubi - rekla je Marija.

foto: Printscreen YouTube

- A Zola? - upitao je Darko.

- Smrdulja, tvor, smrdi preko ekrana. Sada bih o Jeleni. Ona može da bude predsednik države za ostale, a za mene je monstrum. Ja ne bih mogla da poželim smrt, kao što je ona rekla Miljani. Rekla je da je mislila da će da umre, ona je po mommišljenju najgora. Na stranu što pokazuje grudi. S obzirom na to da su je ljudi smatrali obrazovanom, ona je pokazala da je sve osim toga. AKo zanemarimo odnose sa Čupom, teško je zlo. Majka joj nije loša žena, pričale smo, fina je žena, pitala me je za Miljanu, ona je totalno drugačija - rekla je Marija.

- Šta mislite o Ivanu? - pitao je Darko.

- Nije pokazivao pre da želi da viđa Željka, ovo je sve zbofg naroda. Ja sam rekla, kao i Siniša da uvek može dfa viđa Željka, on to nije uradio - rekla je Marija.

- Ivan je rekao da je Željko razmažen i da ne govori dobro za dete koje ima četiri godine - rekao je Darko.

- On nije mogao za sat vremena, koliko je bio kod nas da vidi nas. On je sve t rekao da bi sebe oprao u naredu. Željko je svake nedelje imao savetovalište u Beogradu, kod doktorke koja je pedijatar. Ona je oduševljena Željkom. Jako je pametno i intzerligentno dete. Meni često čestitaju kako sam ga vaspitala - rekla je Marija.

foto: Printscreen YouTube

Često se govori kako ste Miljana i Vi sređene i uredne - dodala je Dušica.

- Ona je namirisana, ali nije uvek uredna. Ja se trudim da kada je Željko u pitanju sve bude kako treba. Njega vaspitačice jako često hvale. Jedna vaspitačica se javila da priča priču, a onda je Željko krenuo, svi su se oduševili. Ko sluša jednu smrdlju šta priča. On je rekao da je Lena, njegova ćerka rekla da je Goca zabranila da on viđa Željka. Ja sam pričitala njega, Goca i ja smo žene srednjih godina, mi znamo šta radimo. Može da se igra sa Miljanom, sa mnom neće moći. Komentariše sve, a očinsvom se najmanje bavi - rekla je Marija.

