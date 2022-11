"HAJDE DA PRIZNAMO ŽENI I NACIJI! KAŽI, GDE JE TREBALO DA PUTUJEMO?" Mikica otvoreno o aferi sa Sanjom, ona ne može da se ODBRANI!

Mikica Bojanić progovorio je o druženju sa Sanjom Grujić i otkrio da li je između njih bilo nešto više.

Sanja se protivila njegovim rečima, dok je on insistirao da se ona folira za Crnim stolom.

- Počeli smo da se družimo, Miki je nju predstavio kao priajteljicu i odgovaralo mi je druženje sa njom, ona mi je uzvratila drugarski. Došlo je do nekog poljupca, desio se u vrat pre 20 dana. Ona je spomenula nešto što nije trebala, ne volim da se to pominje jer ja ne krijem ništa. Mi smo sve ispričali, to je bilo drugarski. Nije mi odgovaralo kad mi je pomenula ženu. Ja joj se javim, ona je u priči sa Markom, mene to ne interesuje - govorio je Bojanić.

- Ja hoću da objasnim zbog sebe i potencijalne veze sa Markom. Ja se družim tri nedelje, nije počelo zbog Mikice, jer je to bilo u ponedeljak. Ja sa Markom nisam šla u druženje da bih bila šta prekrila. Njegova ekipa je to okrenula kad sam ja rekla da je Maja ušla u vezu sa Markom da bi prekrila emocije prem Zvezdanu i ovo je čista osveta. Ja sam lepo pitala da li je poljubac bio prijateljski jer ga se ne sećam. Ja se po pitanju ove teme neću oglašavati. Ovom čoveku godine utiču na pamćenje i očigledno je izlapeo. Neka se obrati pažnja šta radi sa Miljanom utorkom - govorila je Sanja.

- Nemoj ja stvarno da počnem da iznosim. Što bih ja sada imao aferu, kada sam ja već bio sa tobom? Hajde da priznamo ženi, naciji i svima. Što ne kažeš za mejl, karte, gde je trebalo da idemo i da je sve bilo plaćeno, da li ti je bilo krivo što si odustala? Devojke koje su bile tu mogu da potvrde, taman smo završili priču, ti to opet pominješ. Ja sam sve objasnio - odbrusio je Mikica.

- On je prvi koji bi želeo da prizna aferu u rijalitiju. Upalio se čim sam spomenula Miljanu opet, sve se pokazalo - rekla je Sanja.

- Ona će da trtlja sve tri minuta. Ja znam da će za 20 minuta da bude druga Sanja, kaže i šta misli i šta ne misli - nastavio je Mikica.

- Ja mislim da igraš svakog utorka prljavi ples sa Miljanom. Sa njom imaš dela o kojima se ne priča. Ti piješ. Ja sam posmatrala dok nisam bila zaljubljena ko šta radi na žurki - dodala je Sanja.

