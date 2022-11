MAJKA ALEKSANDRE NIKOLIĆ ULAZI U ZADRUGU 6! SLOVENKA: Sve što je radila ću ispričati! Zbog ovog je ćerka MORALA da radi van Srbije

Majka zadrugarke Aleksandre Nikolić Slovenka Lunis uskoro će se useliti na imanje u Šimanovcima. Ona je dobila ponudu koju nije mogla da odbije!

Naime, Slovenka dosad nije govorila o aferi njene naslednice s Albancem koji joj je napravio dete dok je radila kao hostesa u Bujanovcu, a sada je otkrila da će u "Zadruzi 6" da progovori o svemu, kao i da će otkriti nepoznate detalje o tome kako su pretili Aleksandri.

- Moja ćerka je još kao tinejdžerka otišla u beli svet da radi jer nisam imala mogućnost da joj obezbedim sve za normalan život. Borila sam se kako sam stigla, ali sam se razbolela. Aleksandra je morala da ide da radi, znam sigurno da me je za mnogo stvari lagala. Nisam imala informacije o tome gde je i s kim je, pogotovo kad se radi o toj priči u Bujanovcu. Imala sam informaciju u to vreme da su joj Albanci pretili, ko zna šta se dešavalo. Nikad nisam poverovala u to da se bavi prostitucijom, poznajem svoje dete. Jedan čovek mi se jednom javio na telefon, provalila sam da nije Srbin. Tad je rekao da prestanem da zivkam Aleksandru na telefon da joj ga ne polomi. Bila sam u šoku, ona mi se tek posle sat javila da kaže da je sve okej i da ne brinem. Bila sam nemoćna da bilo šta uradim - rekla je Slovenka na početku i objasnila da Aleksandra nije jedina koju su gazde ucenjivale dok se trudila da zaradi pošteno:

- Znam da je Aleksandra radila kao hostesa. S njom je bilo dosta devojaka, sve su negde ista generacija i imaju ljude koji ih štite. Međutim, tu u lokal ko zna ko je sve dolazio, znam da su mojoj ćerki pretili razni ljudi, ucenjivali... Ako se desi da uđem u rijaliti, otkriću sve vezano za tog, šta se dešavalo i za priču o detetu - istakla je ona.

Slovenka tvrdi da Aleksandra ne bi bila deo rijalitija da je nastavila sa studijama.

- Aleks je upisala fakultet, ali je morala da ga napusti zbog mene. Otišla je da radi, moji lekovi su bili mnogo skupi. Radila je prvo u Austriji sa svojih 18 godina, ja nisam ni spavala ni jela, otišlo mi je dete u beli svet. Posle toga je otišla u Nemačku kod mojih sestara. Čim žensko ode preko da radi, ljudi misle da se bavi prostitucijom ili je sponzoruša. To nije tačno. Ona je hapšena zbog rada na crno, to je sve. Problem je bio što joj i tamo nisu verovali, pa je morala u zatvor. Ne želim da se sećam tog perioda, bila sam skroz van sebe - kaže Slovenka.

Dejan Dragojević rekao je nedavno da ne sumnja u Aleksandrinu vernost, te i da je siguran da se nikad ni sa kim ne bi ni zagrlila dok je u rijalitiju.

