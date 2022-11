ADAM ĐOGANI ZAPRETIO DJ TAMARIS OBJAVLJIVANJEM NJENOG PORNO SNIMKA: Sad se oglasila njena majka, spremna da ide na sud! POBESNELA!

Suzana, majka Tamare Nikolić, poznatije kao DJ Tamaris, šokirana je ponašanjem ćerkinog doskorašnjeg dečka Adama Đoganija.

Tokom emisije ''Pitanja novinara'' došlo je do ozbiljne rasprave između Adama Đoganija i DJ Tamaris, a on joj je tom prilikom zapretio da če objaviti njen porno snimak. Sada se oglasila i Suzana, Tamarina majka, i iznela svoje mišljenje o njihovoj svađi.

- Razložiću ovaj klip deo po deo, postoje tu tri celine. Prva je da smo mi beskućnici, s' obzirom da Tamara živi u apoteci, tako je on rekao. Kad Tamara živi u apoteci, kad se vratimo na početak "Zadruge" i njegova izlaganja - kako su oni bili non-stop zajedno, kako je on trebalo da prebaci stvari u njen stan. Ako živi u apoteci, koji stan je u pitanju? Sam sebe je negirao time - rekla je Suzana, pa dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Broj dva je da je ona porno glumica, to su već ozbiljne optužbe. Ako postoji taj film da je ona radila kao porno glumica, on će morati taj klip negde da pokaže. E sad, da li ćemo organima koji su za to zaduženi ili vama ili bilo kome, videćemo. A ako ne, onda će morati da odgovara - zapretila je Tamarina majka.

- Treća stvar je USB, koliko sam ja razumela. Taj USB je kod mene i Adam kada bude izašao iz "Zadruge" on će ga predati zajedno sa mnom, sa Tamarom i sa tim čovekom koji ima troje dece (za njegovu informaciju) i morati svima nama da objasni šta je hteo i pokušao nešto da kaže. Koliko sam shvatila, ništa nije ni rekao. Ali sve to što je imao u svojoj glavi da kaže, moraće da kaže kada bude vraćao USB. Od mene toliko - poručila je Suzana, Tamarina majka.

Ne krije da je razočarana ponašanjem Adama, kao muškarca koji je bio u vezi sa njenom ćerkom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo što sam od njega čula je znači... Ja imam starijeg sina, starijeg i ja mog sina takvog nisam vaspitavala. Bez obzira što i oni žive u razorenoj porodici kao i on, moje dete ima osnovnu kulturu i vaspitanje. Pa čak i kad mu sa devojkom ne ide, ja njega okrivim za neke stavri, a ne devojku - kazala je Suzana, pa nastavila:

- Ako si sa nekim, to važi i za Tamaru, u vezi šta god da se dešava, rešićete to u četiri oka. Koliko sam ja pratila "Zadrugu" od početka, svaku priliku je koristio za crnim stolom, gde je i Tamara par puta bila u šoku šta pričaš čoveče, da iznese nešto što su oni privatno pričali. I eto nešto iznese, onda se ona nađe tu da brani nešto i gledam, ne znam žasto, kada je dečko od početka kanali.

Kako kaže, još ranije je posumnjala da bi ishod njihovog odnosa mogao biti baš ovakav.

- I još bi dodala da je gospodin mogao da živi u toj apoteci, kako je rekao, ja sam tu apoteku napustila mesec dana. Ja sam Tamaru upozorila da će se takve stvari dešavati sa njim, imam dovoljno godina da mogu da procenim sa kakvim profilom osobe je bila u vezi. I po pretnjama koje ja imam u telefonu, koje je on slao njoj, ne može da se druži sa ovim sa onim, šta će joj ovaj, šta će joj onaj... Njene prijatelje, drugare koje je smatrala i poslovni partneri nisu prosto mogli da budu tu, dok je on tu. On je bio onaj koji se pitao za sve. U jednom trenutku je zahtevao da na njenom Instagram profilu stoji njegov broj, žao mi je što nisam skrinovala. Tada sam se jako naljutila i napustila Beograd, zahtevao je da ukloni njen broj telefona za rezervacije i bookinge i da ostavi njegov. Da se njemu javljaju ljudi za klubove ili ljudi koji su zainteresovani za njene nastupe - rekla je gospođa Suzana, pa dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Upozorila sam je i tad, kada je saznala da ulazi Adam, rekla mi je da neće ni slučajno ući sa njim u vezu. Ne znam šta joj je sve to trebalo, možda je bio neki strah, ne znam šta da mislim.

Suzana za kraj poručuje da će podneti tužbu protiv Adama, po ćerkinoj želji, ukoliko on ne bude dostavio njen porno snimak, za koji kaže da postoji.

- Već sam odgovrila, moraće da nađe i iskopa taj po*no film, gde je ona glumila. Ukoliko ga nema, to su onda ozbiljne optužbe. Uvreda i kleveta, ukoliko ga nađe okej, ukoliko ga ne bude našao svakako će ići tužba - završila je Suzana.

Kurir.rs/Pink.rs

