"IZVINJAVAM SE GOCI" Kulićka ocrnila Marinkovića, pomenula njegovu bivšu ženu! Ivan zapenio: Mariji da se podigne spomenik u Nišu

Ivan Marinković je sledeći dobio reč na nominacijama kako bi birao između majke svog deteta Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole.

- Ja stvarno ne mogu da se oduprem, a da ne pomislim, evo dok je Marija pričala, ne znam da li da se smejem ili da budem ozbiljan. Ja sam čovek koji voli da se šali i na svoj i na tuđ račun. Nije samo Jelena problem, nego i Mića koji dobaci samo da mu se čuje glas, a naravno, Miljan i Maja su uvek tu... Ja mislim da ovoj ženi (Mariji) treba da se digne spomenik u Nišu. Podigla je tri devojčice, vaspitava unuče kog je faktički usvojila. Pored toga, ovo što radi za gospodina Nenada, graniči se na enormnim mislima. Da se ne ponavljam, o Miljani mislim da je ponese rijaliti, te je najbolje za nju da ne ulazi više nikada. Vidim da je Marija najveći problem u Miljaninom i Zolinom mišljenju, ali u mom nikada neće biti - rekao je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije Marija govedo - dobacila je Marija.

- Marija pere svoje grehe iz prošlosti, naravno, ja samo nagađam... Ova gospođa, mislim da igra rijaliti sa svojom ćerkom. Najveća enigma će mi biti ovaj odnos Bebice i gospođe Kulić, a to utiče na njenu ćerku - rekao je Marinković.

- To kruži od kako sam ja ušao, da su u vezi nekoj tajnoj. Ja sam to čuo odavno. Zar to nije Miljana rekla? Ljudi ja nisam bio u prošloj sezoni, šta me je**te - rekao je Ivan.

- Džabe, tebi nema pomoći - dobacila je Kulićka.

- Zola je, neću reći da sam ja puno promenio mišljenje, vidim da bi svi želeli da nas spoje da budemo drugari. Tvojim likom i delom se bavi tvoja ćerka i zato si užasna... Miljana je žena koja nema ljubavi, to sam danas baš pričao. To ti je kad se rodi simaptija prema nekoj osobi, a kada treba da pređe u nešto više, ta ljubav se kod nje gasi i postaje klasična opsesija i gonjenje. Ona je luda - istakao je Ivan.

- Ne postoji ustanova koja će da napravi od čoveka roditelja - ustala je Marija.

- Nećeš dete nikada videti, je**ću te u usta ja! Izvinjavam se Goci, ne mislim tako, nego me je doveo do ludila. Izbacio me je iz takta - dobacila je Kulićeva.

- Ja nisam znao do ove sezone da je Marija slala Miljanu sa 15 godina u kafanu - rekao je Ivan.

- To je meni Miljana pričala - dobacila je Jelena.

- Svi će da vide dete, osim ovog smrada (Ivan) - rekla je Miljana.

