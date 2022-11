DEJAN DRAGOJEVIĆ OTKRIO DA LI JE OSTAVIO ALEKSANDRU NIKOLIĆ: Progovorio o njenim skandalima iz Zadruge, sad je sve JASNO!

Dejan Dragojević je konačno odgovorio na sva pitanja koja zanimaju domaću javnost, nakon afere ''Dron'' i svih sukoba Aleksandre Nikolić u Beloj kući.

Dejan je otkrio da li se njihov odnos pokvario i da li i dalje istog stava da će je čekati punim srcem.

foto: Printscreen/Premijera

Šta kažeš na 'tajne poruke' i aferu 'Dron', ko tu ima pravu informaciju?

- Ne znam odakle bih krenuo, pojaviti se dronom iznad televizije... Pogubili su se svi u lažima. Oni žele da se Aleksandra diskvalifikuje, hoće da je oskrnave... Prvo je Uroš svedok te poruke,pa ustaje Miki i govori da on se zna, na kraju ustaje Miljan i kaže da mu je Milica sve rekla, a Milica ne govori ništa...

Da li Milica nešto zna pa je uslovljava?

- Milica je tako i u prethodnoj sezoni radila, nešto kao ima da kaže a ne govori i tako fura kroz ceo rijaliti Mislim da joj se igraju sa psihom, mislim da joj to rade jer ima najviše šanse da pobedi. Gladni su krvi, bola svega, kao ajkula kad oseti i namiriše krv, mnogo mi je teško kada to gledam. Bukvalno sam u fazonu da me svi puste, da sve ovo prođe. Mnogo loši ljudi...

foto: Printscreen/Premijera

Dejan je na samom kraju otkrio kako stoje stvari kada je njegova ljubav i veza sa Aleksandrom u pitanju.

- Nisam je ostavio, mene ne mogu da pokolebaju naslovi, klokovi, portali, ja sam siguran u nju i u našu ljubav. Verujem da ona zna da je to tako... I ja sam bio u rijalitiju, znam kako to ide. Milion žena ima ali me to ne zanima. Sa njom planiram nešto... Koliko god ljudi pokušavali da spominju prošlost, greše, jer kada bi ja govori o njihovoj, ne bi im bilo dobro. Loš postupak i bezuspešan što se mene tiče.

Kurir.rs/M.M.

