"SAD JE ČITAVA PORODICA LUDAKA U ZADRUZI" Jelena Ilić udarila na Kulićke: Marija je prosta i NEOBRAZOVANA, Miljana je BOLESNA...

Tokom nominacija Ivan Marinković i Marija Kulić ušli su u maratonsku raspravu koja je dugo trajala, a pale su teške reči.

Tim povodom oglasila se Jelena Ilić, sadašnja Ivanova devojka, koja je prokomentarisala ovu situaciju.

foto: Ana Paunković

- Sad je kompletno čitava porodica ludaka u Zadruzi, može konačno svet da odahne barem napolju nema problema, svi problemi su tamo. Ne znam šta da kažem, onako gledam i ne gledam. Nije bila čak ni neka svađa, nešto ozbiljno. Vidim da je žena popucala po svim šavovima, a da Ivan se vrlo dobro drži da je dostojanstven. Iskreno ne bi volela da se upušta u velike rasprave sa njom, zato što na tom nivou tog baš prostakluka ne može svako sa Marijom, jer je ona jedna prosta, primitivna žena, neobrazovana i biti pored takvih ljudi je vrlo teško. Moraš biti na njihovom nivou. Mene je sramota što me često u poslednje vreme spominju i moje ime se nalazi na portalima pored njihovog. Ja sebe ne smatram javnom ličnošću i nemam obavezu da se odazivam na pitanja. Ali tu sam zbog Ivana. Žao mi je, Ivan je kriv za to što će morati celog života njegovo ime da povezuju sa prezimenom Kulić. To je stvarno velika bruka i sramota za svakog iole normalnog čoveka, i za mene i za bilo koga od nas. Ali pošto je sam sebe doveo u takvu situaciju reći ću samo da eto... ne znam ni šta da kažem povodom tih svađa i svega - rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Zadruga

Jelena je prokomentarisala i porodicu Kulić, pa progovorila o starateljstvu nad malim Željkom!

- Svi znamo zašto Miljana nema starateljstvo nad detetom, zato što je psihički bolesna. Majka nema starateljstvo kada je zavisnica od nedozvoljenih supstanci ili alkohola i u slučaju da je psihički bolesna. E sad, što one to pokušavaju da sakriju, samo glupom čoveku takva priča može da prođe, da ona vodi računa o detetu samo zato što je Miljana u rijalitiju. Miljana nikada nije imala starateljstvo i neće ga imati zbog svoje dijagnoze, znamo odlično - rekla je Jelena, pa dodala:

- Otac koji nema takvih problema i zakon može biti na njegovoj strani, ukoliko on to poželi. Ništa ne može da se otme, ako želi da preuzme brigu o detetu, zbog zakona. Mislim da je sasvim to realno, jer ne mogu da verujem da baka i deka misle da će živeti 150 godina i da će brinuti o tom detetu celog života. Dok je majka celog života u rijalitiju a i kada izađe juri već za čime već, kocka se i psihički je bolesnik.

foto: Printscreen/Instagram

Za sam kraja Jelena je dala svoj sud o samom učešću u rijalitiju porodice Kulić.

- Porodica ludaka, cirkuzanata. Žao mi je što je dete, bez obzira što ga je rodila Miljana, napravio Ivan. Žao mi je što se oko tog deteta vrti rijaliti. Verujem da će pasti mnogo teže reči, mnogo ružnije stvari, a opet ponavljam žao mi je zato što je Ivan na drugačijem nivou. Mislim da je većina ljudi koja je prisutna u rijalitiju i koji su pre boravili tu na mnogo višem nivou i ljudi sa kojima može da se razgovara i da se čak i neka rasprava vodi, dijalog, šta god. Ali sa Kulićima, to je ono rupa bez dna, u tome niko ne može da im parira.

