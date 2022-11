"PRE OPERACIJE MI JE REKLA DA JOJ DRON ŠALJE PORUKE!" Zadrugarka otkrila sve o AFERI Aleksandra Nikolić, nije mogla ovo da PREĆUTI

Milica Veselinović otvorila je dušu i progovorila sve o aferi "dron", u kojoj je njena drugarica Aleksandra Nikolić glavni akter.

- Svašta se izdešavalo. Ja smatram da je trebalo da se distanciram od nje. Rekla sam joj sve što mi je na duši - rekla je Milica i dodala:

foto: Printscreen

- Meni je ona rekla pre operacije da postoji dron koji joj šalje poruke. Ona je rekla da je to od drugarice, ja znam da ja nisam kriva, ja sam njoj prijatelj, ćutala sam sve dok se to dešavalo. Mene ljudi po kući odvratno gledaju. Ne znam kako ću, mene možda gledaju budući prijatelji, dečko. Mnogo me je povredilo, ja sam lojalna, znate kakava sma bila prema Mensuru. - pričala je Milica kroz suze.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

- Ljudi sumnjaju da kriješ još nešto, jer Aleks te nije napala kada si rekla za dron. Svi mislie da je imaš u šaci - dodao je voditelj.

foto: Printscreen

- Meni će za stolom sve doći, neka ona priča o meni šta želi. Ja nosim sav teret od čokoladice do dana današnjeg. Mene su ugušile njene tajne, ja sam sa Miljanom i Zvezdanom super, a njoj smeta jer ona nije... Kada je krenula priča za čokoladicu meni nije bilo lako - rekla je Milica.

- Žao mi je što je ispalo ovako, ali nisam ja ja, nemam više komentara, razočarana sam se. Nemam više komentara, ona zna da sam ja njoj bila lojalna - rekla je Milica.

Kurir.rs

Bonus video:

00:16 Dejan Dragojević otkrio šta radi 70 posto Beograđana