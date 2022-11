"ZALJUBILA SAM SE U MARKA!" Sanja Grujić progovorila o odnosu u rijalitiju, pa potkačila Bebicu: Udomio se kod Kulićevih!

Sanja Grujić stigla je u Rajski vrt kako bi prokomentarisala dešavanja koja su obeležila protekli period.

- Sanja, šta se dešava kod tebe? - upitalo je Drvo.

- Ništa, malo sam se zaljubila, ali ništa strašno - kazala je Sanja.

- Kako napreduje tvoj i Markov odnos? - upitalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Nikad mi lepše nije bilo, ja ću se potruditi da što više vremena provedemo zajedno. Trudiću se da što lepše bude sa njim i da naša veza bude za primer - kazala je Sanja.

- Šta imaš da kažeš o drugim odnosima? - upitalo je Drvo.

- Bebica, Zola, Miljana, ne znam šta se dešava. Miljana mi je delovala kao jako rećna žena, a jako je nesrećna. Žalosni su životi tih ljudi, Željka, toga što se Marija povezuje sa Bebicom. Napravili su neke pogrešne odluke, a mislim da će neko u tom od nosu da pati. Mislila sam da Ivana zanima Željko i da će se on truditi da oformi normalnu konverzaciju. Međutim, kada sam čula da će se potruditi da to dete ode u hraniteljsku porodicu, promenila sma mišljenje. To mi odvazanja u ušima. Kada je Marija u pitanju, razumem njenu brigu, ali je Miljani mogla drugačije da pomogne. Ne treba iz odnosa koji ne valja, da je prebacuje u drugi, koji takođe nije savšen. Mnoge stvari mi nisu logične, osim Miljane. Nije zlonamerna i promišljena. Da se ona pita, sve bi drugačije išlo. Kada gleda da udovolji nekom, onda se ne oseća ispunjeno. Tu treba mnogo toga da se promeni. Zanimljivi su mi Jelena, Maja i Bilal. Stalno im pravi neke smicalice, mislim da ima neke emocije prema Bilalu. Ona je pokazala emocije prema njemu, tokom prošle "Zadrugovizije" - rekla je Sanja.

- Kako ti se čini odnos između Miljane, Zole i Bebice? - upitalo je Drvo.

- Bebica je izbor njene porodice, a Zola njen. Ona se trudi da udovolji svojima, a onda ode tamo gde joj srce govori. Mislim da je Zoli stvarno stalo do nje. Zola nikada nije rekao ništa ružno sa strane, čak i kada su u lošim odnosima. Bebica želi da je distancira od svih, da bi lakše manipulisao. Kod Bebice je korist u pitanju. Miljana je rekla da je stan o kom je pričao, zapravo iznajmljen, a on podtanar. Udomio se u Nišu. Meni nije jasno da je brižan prema tuđem detetu, a ne prema svojoj. On je totalno emotivno labilan. On ima trideset godina, ima brak iza sebe, a ovako se ponaša. Kada su u pitanju neke teme koje se ne tiču njega, jako je rečin, a kada je reč o njemu, onda nema šta da kaže. Kod Kulića mu ništa ne nedostaje - kazala je Sanja.

