"SRAMOTA JE DA SPAVAŠ SA JEDNIM, A IDEŠ KOD DRUGOG!" Aleksandra Nikolić zgrožena odnosom Miljane i Zole, a evo šta oni kažu o vezi

Lazar Čolić Zola sedeo je u dvorištu sa ostaliim zadrugarima, kada im se pridružila i Miljana Kulić.

Govorili su o njihovom odnosu, gde se zadrugarka jasno izjasnila da hoće da bude sa njim. Anita Stanojlović odmah je rekla da ju je Miljanina majka Marija Kulić upozorila na Zolu.

- Pitali su me šta radim sa tobom, ja rekla da si mi drag, a Marija mi rekla da pazim da mi ne napraviš dete - dodala je Anita.

foto: Printscreen

- Sa Marijom moramo obaviti ozbiljan razgovor, sabotirala me je sinoć. Što si toliko opsednuta sa Ivanom? - rekao je Zola Miljani.

- Zato što je lažov - kazala je Miljana.

- Je li ste se pomirili? - upitala je Anđela.

- Jesmo - dodala je Miljana.

- Nismo, u drugarskim smo odnosima. Nju gledam posebno, mora mnogo stvari da se izdešava, ja njoj ništa ne verujem. Neću da ti dajem nikakve rokove - rekao je Zola.

- Mnogo ga volim, je li da? - rekla je Miljana Anđeli.

foto: Printscreen

- Voliš i Bebicu - dodao je Zola.

- Bila sam 11 meseci sa Nenadom, a 3,5 godine sa Zolom - dodala je Miljana.

- Sramota je da spavaš sa jednim, pa odeš kod drugog - dodala je Aleksandra.

- Nećemo biti u vezi, ja njoj ne verujem. Hoću da se zezam sa drugim devojkama - kazao je Zola.

- Ti čim se posvađaš sa njim, odeš kod Bebice. On se nikada neće ukanaliti, on je frajer zato što je muškarac. Je li ti čuješ šta on želi da radi, da se muva sa drugim devojkama. Ako hoće vezu radi šta god hoćeš sa njim. Odluči se, Miljana, iz najbolje namerno ti kažem - govorila je Anđela.

- Kada bi neko ušao da se zaljubim... - rekla je Miljana.

- Šta ako se ja zaljubim? - upitao je Zola.

- Rekla si da ti je Sajber simpatičan, kako si rekla juče, tako si ga nazvala - rekla je Anđela.

Kurir.rs

Bonus video:

00:29 Miljana pere sudove posle Zadruge