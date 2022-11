ŠIRI SE PRIČA DA JE ALEKS LUDA ZA ZVEZDANOM SLAVNIĆEM! Nikolićeva odmah ustala: Samo želim da se obratim DEČKU! Šta će Dejan reći?

Zorica Marković je na porodičnom sastanku odgovorila na optužbe da sa Sandrom Bakšom spletkari oženjenim muškarcima, a Lepi Mića je skočio.

- Samo sekunda, mene interesuje ko je rekao da se postave za potrčke Aleks i Zvezdan? - pitao je Mića.

- Ja bih rekla da je od mene poteklo, da li za potrčke, da li za Miljana. Ja bih rekla. Kad je bilo za potrčke, ona je rekla nakon svega, nakon svih sr*nja, da su Sauer i ona pričali o potrčcima - odgovorila je Zorica.

- Ista osoba je rekla meni to i rekla da ako ja budem vođa, da stavim Zvezdana i Aleksandru. Ista osoba mi je rekla da stavim njih dvoje, ista mi je rekla da je Bakša rekla toj osobi. Čim se posvađam sa tom osobom, reći ću. Nije Anita, kakva Anita. A Bakša nije ni blizu dobra sa tom osobm, p*čka je što neće da kaže - ustao je Uroš Ćertić.

- Ja sam za priču Zvezdana i mene čula pre mesec i nešto dana, Marko Marković mi je to rekao, a to mi je rekao i Miljan. Ja to znam odavno - ustala je Aleks Nikolić.

- Anita, šta ti je rekla Zorica pre 10 dana? - pitao je Lepi Mića Anitu.

- Da je Aleks zaljubljena u Zvezdana - priznala je Anita.

- Znači cela priča je da spletke kreću od Zorice - dodao je Ivan Marinković.

- Ja hoću da se obratim momku. Čula sam za povezivanje za Zvezdanom, on ima više kontakta sa drugim devojkama. To su totalne budalaštine. Kapiram da bi to bilo zanimljivo za rijaliti. Meni se ne sviđa Zvezdan, ne muvam se sa njim. Ja se obraćam svom dečku, mene ne zanimate vi - poručila je Aleks.

