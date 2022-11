LEPI MIĆA ŽESTOKO OSUDIO BEBICU! Pevač mu očitao LEKCIJU, a Nenad pokušao da se OVAKO OPRAVDA! (VIDEO)

Nenad Macanović Bebica i Lepi Mića pričali su u Pabu o njegovoj deci i o sinu Miljane Kulić.

- Ne bitno da li živiš kralju, šta ti imaš sa njim. Gledaj svoju decu. Nije to sin koji ti imaš sa njom, ti imaš decu koju ne voliš kao njega - rekao je Lepi Mića.

- To nije tačno - rekao je Bebica.

- Tvoja krv je to, je li si ti lud. Za to se gine kralju. A ne to kao nisu bili tu, bitno je ko je tvoje dete. Odvedeš ih kod tetaka, kod babe - govorio je Lepi Mića.

- Sve oni to imaju - dodao je Bebica.

- A gde si ti tu? - upitao je Lepi Mića.

- Nisam tu, a šta da sam otišao da radim negde preko - rekao je Bebica.

- Nemaš vremena za svoju decu, blejiš sa drugom decom. To je bolesno, šta ćeš ti tu. Ruku Miljanu za Beograd, a ne u Nišu da budeš, udaljen od svoje dece - govorio je Lepi Mića.

