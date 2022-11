"SA ZOLOM KAO DA JE NADROGIRANA, TO NIJE ONA" Marija šokirana zbog Miljane, teši Bebicu, napravila mu STRATEGIJU kako da je vrati!

Marija Kulić i Nenad Macanović Bebica razgovarali su ispred apartmana o Miljaninom ponašanju i njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Juče kada me je gledala na sastanku, ja znam kako joj je bilo - rekao je Bebica.

foto: Printscreen

- Ti, bre, grešiš jer joj uvek opraštaš sve. Treba da joj kažeš, ali ne treba da budeš sa njom. Ona zna da kod tebe može da se vrati uvek. Zato sam ti rekla da moraš da menjaš sebe, Ja ne znam kakav si bio u drugim vezama. Meni nije jasno, ona sebi iz sezone u sezonu pravi sve greške, i to veće i veće. Ona kad vidi njega kao da je drogirana, okrenuo joj se mozak. On se igra sa njom, a ove se kače za njega jer je on u priči sa njom. Anita zaljubljena u Markovića, a priču pravi sa njim - pričala je Marija.

foto: Printscreen

- Ma, ona je rekla da je zaljubljena u njega sada - dodao je Bebica.

- Kamo sreće da se on zaljubi u neku i neka u njega i kraj. Ona kao da nije ona otkako je sa njim, poludi načisto, nije ona takva devojka. Kako je nije sramota, nije joj žao ni tebe, ni mene, ni Siniše - rekla je Marija.

foto: Printscreen

- Oni ovde ne znaju kakav je ona napolju i to mene nervira, oni misle da je ona i napolju takva kao što je ovde - dodao je Bebica.

- Ponaša kao okoreli alkoholičar. Ona, kada je on tu, radi sve što ne radi napolju. Njoj se mozak načisto promeni ovde. Ona ne sme da bude kraj njega, kada smo napolju ona tebe voli, grli, mazi pazi... Ne može bez tebe - dodala je Marija.

Kurir.rs

Bonus video:

00:15 Prvi snimak Miljane Kulić posle operacije želuca