"OBEĆAVAM DA ĆU UZETI DETE, MILJANA JE NIKAKVA MAJKA" Marinković u klinču sa Marijom Kulić, ori se Bela kuća! Ona IZGORELA (VIDEO)

Marija Kulić i Ivan Marinković posvađali su se oko starateljstva nad detetom koje on ima sa Miljanom, Marijinom ćerkom.

Marija je napala Ivana, a on joj je brutalno uzvratio.

- Sve što je Ivan rekao je izgovor, ja sam informisana da on nema kontakt sa svojim detetom. Samo je on ogovoran, niko ne treba da utiče na njega, on je konj koji nema osećaj za dete. On je rekao da je njegovo dete retardirano i zaostalo na nivou deteta od godinu dana. Nikada dok sam ja živa, a nakon i moje smrti ne misli da će dete sa njim ostvariti bilo kakav kontakt - rekla je Marija.

- Ovo dokazuje da se ona plaši svega što će uslediti. Marija ovo govori, jer je svesna da njena ćerka ne može da bude prava majka. Normalno da će dete da dođe u prave ruke. Obećavam da ću da uzmem dete i da će se on naći tamo gde treba. Tvoja ćerka je luda, toga si svesna. Miljana nije nikakva majka, spava do podne, nema ponašanje koje mora da ima osoba koja ima dete - rekao je Ivan.

- Ja čuvam dete, što ću i nastaviti, a ti bolje čuvaj svoje prvo dete. On se takmiči sa Miljanom i sa mnom, ne zanima ga dete. Kada je on video, nije pričao sa njim, nego se igrao na krevetu. Svi su rekli da je dete neverovatno inteligentno za svoj uzrast - rekla je Marija.

