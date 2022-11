IVAN MARINKOVIĆ OSUO PALJBU PO BEBICI I PORODICI KULIĆ! Macanović i Marija upali u studio i žestoko mu ODBRUSILI, potpuni rusvaj!

Ivan Marinković progovorio je o svom sinu Željku, porodici Kulić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Marija je pametna žena, rodila je troje dece, zna da o njenom unuku mora da se brine. Ja sam otac, tako je upisano. Ćutao sam na sve to. Dete dobija prezime Kulić, Marija shvata da nije podobna Miljana majka. Ona njega priznaje, da ga ne bi izgubili. Marija ulazi ovde i kaže da se bori na 5 frontova, a onda kaže da je samo to dete - rekao je Ivan.

Nenad Macanović Bebica uleteo je u emisiju, pa odgovorio Ivanu.

- Za tvoju informaciju, Miljana je stalno pazila na Željka. To što je ovde ne znači da je takva u spoljnom svetu. A ti razmisli kakav si i otac - dodao je Bebica.

- Marija se 10 godina bori sa Miljanom. Tu se spaja rijaliti i pravi život. Sad sam ja tu, a Miljani nisam video da joj je bitno dete, ide samo od jednog do drugog. Dokaz o tome da se plaše da ga ne izgube, je to što ovde sve lažu. Primetio sam da je Željko pametno dete, ne mogu da uvredim nijedno dete a ni moje naravno. Marija svesno hoće da sebi dokaže nešto što ona misli da je dokazivo. Malo gubim reči sada. Miljana nije dobra majka, ne može neko da kaže to zato što vide ovde šta vide u rijalitiju - rekao je Ivan, pa dodao:

- Ja sam Marijin cilj, da se bori sa mnom. Moja Jelena je napolju u pravu. A ja sam prvi put sa njima oči u oči, e sad došla maca na vratanca. Sad mi postaje jasnije šta ovaj mamlaz služi njima (Bebica). Mislim da je omađijan, svašta se dešava. Garantujem ti da je pod sedativima. On plače za Željkom, a ne za svojom decom. Za kuće se vezujem jer sam odrastao sa njim, sa detetom nisam. On ih vozi, dobija hranu, spava, ima firmu sa automobilima. Tu je sve da im pomogne, dodaje im na vratima šta treba, uključite mozak žašto je došla da se bori sa mnom. Nije ga džabe izabrala -rekao je Ivan.

Onda je Marija Kulić odgovorila na Ivanove prozivke.

- Nisam došla da se borim za dete, nego isključivo zbog novca. Imam još dve ćerke kući. Ovde sam zbog novca. Neću da ostanem imuna na njegove bljuvotine. A tu je i dete koje volim najviše na svetu - rekla je Marija.

