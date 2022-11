MILJANA KULIĆ ZAJECALA NA SAV GLAS! Potpuno se slomila nakon Zoline IZDAJE: "3 meseca sam bila na APARATIMA, a on me STRESIRA..."

U toku radio-emisije 'Radio amnezija', koju vode Nenad Aleksić Ša i Miljan Vračević.

Miljana Kulić je briznula u plač jer misli da je samo deo Zoline igre.

- Da li sada možeš da potvrdiš da je Marija za sve bila u praqvu, nakon Zolinog zbližavanja sa Anitom? - upitao je Ša.

foto: Prinstcreen/Zadruga

- Po ko zna koj put, ja moram da kažem da je teko. Povređena sam po ko zna koi put, gledam u jednu tačku. Prvi put se osećam, kao da mi je sve kristalno jasno. Uvidela sam da sam samo deo njegovew igre. Da, imala sam odnose sa njim, to je bilo tako jer sam ga volela. Videćemo da li će narod osuditi njegovo ponašanje, Plačem, teško mi je. Videćemo koliko ću moći da se baziram na sva dešavanja sa strane. On je upšao ovde da bi igrao igru. Svaka bi spavala sa njim da bi duže opstala. Zanima me samo da li če narod ovo osuditi ili podržati. Stalno menja svoje iskaze, ja se osećam vrlo izigrano. Trudila sam se da dokažem neke stvari, zamrzrela sam ga od sinoć - rekla je Miljana.

- Govorila si više puta da si ga prebolela - kazao je Ša.

- Sada je drugačije, duša me boli, povraćam. Ne smem da imam nikakav stres, ovo mi ne treba. Pre tri meseca sam bila na aparatima, a on me sada potresa i igra se sa mnom - kazala je Miljana.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:04 Miljana Kulić izašla iz bolnice neprepoznatljiva