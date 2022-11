ŽENA ZVEZDANA SLAVNIĆA BESNA! Brak mu je na klimavim nogama: "Ne bi mu bilo dobro kada bi 5 miliona ljudi čulo šta imam da KAŽEM"!

Danima se polemiše u šestoj sezoni Zadruge o odnosu Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića, a sada se oglasila njegova supruga Ana.

Zvedana su zadrugari povezivali i sa Majom Marinković, ali su Slavnić i Marinkovićeva oštro demantovali da među njima postoji bilo šta više do samo prijateljstva.

S obzirom na to da se "digla prašina" o navodnim pogledima i dodirima sa Aleksandrom Nikolić, devojkom Dejana Dragojevića, koji je pobedio prošle sezone, mi smo kontaktirali suprugu Zvezdana Slavnića, te je ovim povodom prokomentarisala učešće svog supruga i aktuelna dešavanja vezano za Zvezdana. Ana je navela da je ona stub porodice.

- Zvezdanovo učešće mi se dopada po pitanju svih tema u pomenutom šou programu, ali veliki akcenat stavljam na njegovo ponašanje i odnosa sa ženama koje su unutra. Smatram da jedan čovek koji ima 46 godina ne bi sebi smeo da dozvoli da ima takav način, ni priče, ni ponašanja i iskreno, šokirana sam. Kada imaš stav u odnosu, ne može da se dogodi nikakva priča a svedoci smo da se njemu to već često dešava . Ja ovo mišljenje nemam od pre dve dana imam ga već duže vreme. Videćemo šta će sve ovo doneti njemu, a šta mu uzeti. U svakom slučaju malo je reći da je ovo ispravno ponašanje oženjenog čoveka. Ali kako bi rekli zadrugari da poentiram: "Ne radiš ništa, a zapravo radiš sve"! - rekla je Zvezdanova supruga.

Anu je otkrila i da li njegovo dosadašnje ponašanje i učešće može ugroziti odnos sa njom i samim tim i njihov brak:

- A šta biste vi uradili na mom mestu? Ja sam stub koji održava da se sve ne raspadne i on to zna. On vrlo dobro zna ko sam ja - rekla je Ana, a na pitanje da dobije poziv sa Zvezdanom, Slavnićeva supruga je rekla:

- Mislim da mu ne bi bilo nimalo prijatno kada bi 5 miliona ljudi čulo šta ja imam da mu poručim - zaključila je Ana.

