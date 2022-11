"NISAM ZNAO DA SAM DISKVALIFIKOVAN" Branko Gerov je zbog OVOG napustio IMANJE, a šokirao sve kada je priznao sa KIM JE BIO INTIMAN

Branko Gerov, diskvalifikovani učesnik šeste sezone "Zadruge" je otkrio da nije znao do poslednjeg trenutka da je diskvalifikovan, pa ispričao detalje tog dana.

Osim toga, Branko je otkrio da je bio intiman sa Aleksandrom Momčilović, kao i da mu se "nabacivala" Maja Marinković.

- Ona je najpopularnija da se svi jašu preko nje! Što da ne, kad daje svima! Nabacivala mi se na garniturama kad smo sedeli - rekao je Gerov.

- Nisam pobegao, niti samoinicijativno napustio rijaliti, odveli su me članovi produkcije, kod lekara, gde mi je lekar napisao, da zbog zdravstvenog stanja nisam u mogućnosti da se vratim, ja sam hteo da se čujem sa nekim iz produkcije, do toga nije došlo, ko zna šta je tu preneto, ako me bude Velika šefica zvala, odneću papire - rekao je Branko.

