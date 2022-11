ZORICA JE OPTUŽILA DA SE BAVI NAJSTARIJIM ZANATOM: Oglasio se Sandrin drug i otkrio PRAVU ISTINU, žestoko potkačio Markovićevu

Zorica Marković šokirala je tvrdnjom da se Sandra Bakše bavi najstarijim zanatom, a tim povodom se oglasio Sandrin prijatelj Nikola.

- Sve su to čiste laži da bi Zorica Marković sebi podigla rejting, nema veze sa vezom. Često smo u gradu, izlazimo, ovo stvarno nema nikakve veze sa istinom. To su budalaštine, neviđene budalaštine. Nedavno sam to malo gledao, na kraju kada se sve završi ispostaviće se da Sandra i te stvari nisu istinite. To stvarno i jednostavno nije istina - rekao je Nikola.

Nikola se nadovezao na njen boravak u rijalitiju i gde je pravila greške.

- Koliko stignem da odgledam, ne znam tačno šta je spletkarila. U početku je napravila tu grešku sa Bilalom i Danijelom, posle se bila povukla. Sada vidim da se vrti nešto oko nje, ne mogu da to nazovem spletkarenjem. Ne mogu da kažem da je nešto loše uradila. Mislim da se Zorica nakačila na nju bez ikakve potrebe, dva meseca su bile dobre - završio je Nikola.

kurir.rs

