KOVAČEVIĆKA UPUTILA JEZIVE PRETNJE BILALU NAKON VRELE AKCIJE! Zadrugar ne zna šta ga je snašlo, pred svima mu poručila OVO

Maja Kovačević i Bilal Brajlović posle intimih odnosa odlučili su da porazgovaraju o svom odnosu, i tom prilikom zadrugarku mu je prenela da sada nema nazad.

- Bilal, ovo nije zajebancija sada - rekla je Maja K.

foto: Printscreen YouTube

- Znaš koliko me je izgrebala, kakav je onaj debil - dodao je Bilal.

- Ja sam super sa njom, znam joj i tatu. Nakon ovoga nema ti nazad Bilal sa mnom. Dok si tu ti nema nazad. Sa tobom sam skroz kul, ne možeš me uništiti dok smo tu. Sve svoje što imam vani sa ovim, sam dala u vetar. Uništiću ti život, ako me zezneš. Spremna sam biću solo ako treba, meni je ovo velika žrtva. Nemoj me uništiti. Ja sam ti kao frend - kazala je Maja K.

foto: Printscreen YouTube

- Je li smo frendovi? - upitao je Bilal.

- Možemo biti puno više, ali nemoj me izdat - rekla je Maja K.

- Aj ne s*ri sad - kazao je Bilal.

- Prihvati šta je sad i nemoj me sjebat - rekla je Maja K.

- Razumem te - rekao je Bilal.

Podsetimo, nakon što je Maja Marinković nasrnula na Bilala Brajlovića i napravila mu ogrebotine po licu, reagovala je produkcija i kaznila starletu.

Kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji