"TRAGAJU TI ZA SESTROM, A TI IMAŠ ODNOSE!" Zadrugari žestoko osudili Maju Kovačević, udarili na nju NAJNIŽE

Zadrugari su diskutovali na porodičnom sastanku o Bilalovoj preljubi, a većina učesnika osudila je i ponašanje Maje Kovačević.

Prva je sa izlaganjem počela Miljana Kulić:

- Mnogo je ružno prema Sari Reljić kako se poneo. Ja sam od ovog klipa mnogo promenila mišljenje o njemu. Ako je bio sa njom, ne treba da pokazuje to, to rade smo klošari. Istomišljenik sam kao i ostali, prvi je počeo, pa je Maja nastavila sa kumom. Maja se najviše plašila da će doći do ovoga, da će sa striptizetom. Šta je slutila Maja, to se i obistinilo. Znamo svi da se raspravljala da ne dolazi ni striper, a ni striptizeta. Maja, kao Maja, njega preterano ne zamera isto tako bih je posavetovala da ona odigra igru u nedelju, kao što ona ume. Kao da su pi**paćenicim, da su došli iz Šipova, ne bi se tako ponašali - rekla je Miljana.

- Šta ćemo sa kumom - pitala je Ivana.

- I on me je isto iznenadio. Čula sam da su ušli u toalet, mogao je da izađe iz toaleta. Ono što nisam videla ne mogu da komentarišem, skandalozno je ponašanje muškaraca i devojaka - dodala je Miljana.

- Postoji neko ko je još gori, dok mu neko traga za sestrom, ona ima se*s, smradu jedan iz Splita (Maja Kovačević). Posle sat vremena je imala se*s sa tobom. Fuj si! - skočio je Uroš.

- Njegova greška je to što je imao taj se*s, ali ne bih da dolivam ulje na vatru. Treba svi da budemo kako treba za to - rekao je Mića.

- Moje mišljenje je da su te devojke došle na momačku veče da uveseljavaju momke, a ne mladoženju. Imao je on vremena, a ako je odlučio da se ženi, on treba da bude najpristojniji. Kako će da se oženi sutra, ako zna da je hvatao nekoga pre par dana - drala se Marija.

