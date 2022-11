"KORISTIO JE KRV IZ ZUBA DA ZAMAŽE LICE" Marinkovićeva roni SUZE zbog Bilala, tvrdi da je PREVARANT: Neću da budem ŽRTVA, ali...

Maja Marinković pričala je o Bilalu Brajloviću i njegovoj aferi sa Majom Kovačević.

Marinkovićeva se čak rasplakala dok je pričala o svom dečku, pa istakla da je sam sebe ponizio.

foto: Zadruga

- Jako samo tužna, ja takve stvari nikada ne bih uradila, ja neću da budem žrtva, a ne mogu da verujem da je neko toliki nečovek, on je tu meni kriv, ja nisam u vezi bila sa Majom, nego sa njim... Taj njihov čin me je uništio, on je to uradio da bi se meni osvetio. Pokazao se kao slabić, a ne muškarac - kaže Maja.

- On je mene jako povredio, želeo je da me diskvalifikuje. Postoje ovde pametni ljudi sa kojima sam razgovarala. Iskreno ne postoje stvari mene da opravdaju, ali to sam ja. Ja ću biti najgora, a ne folirant i lažov, a muškarac koji je tako nešto uradio, zaslužuje da dobije ono što treba. On je ponizio sebe, kao pravi slabić, a Maja je laka devojka koja je poslužila za to. Matora je moju žurku organizovala prelepo, uživala sam sve vreme, ali mislim da je on čovek koji je je sve prodao! Molim vas pa pogledajte čoveka koji je koristio krv od zuba da bi napravio ranu na licu, da ispadne žrtva - rekla je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.

