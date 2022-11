"ZVEZDANU JE ALEKSANDRA POTREBNA!" Slovenka progovorila o TAJNIM porukama njene ćerke i Slavnića, pa brutalno SPOMENULA DEJANA

Već duže vreme šuška se o odnosu Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića, a sada se tim povodom oglasila i njena majka Slovenka.

Naime, tokom svadbe Maje i Bilala, Slavnić nije skidao pogled sa Aleks, te je njihova blizina još više podgrejala priču domaće javnosti.

Ovim povodom, Aleksandrina majka, Slovenka, oglasila se i prokomentarisala novonastalu situaciju.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zvezdan Aleksandru ne zanima u tri života! Ivan Marinković se njoj samo predstavlja kao prijatelj, jer da jeste ne bi to radio. Neće je niko odvojiti od Dejana, iako to uporno pokušavaju. Slavnić je neko, kome je moje dete potrebno, kako bi imao drugačiju priču u rijalitiju i suštinu svog učešća skrenuo sa etikete koju je uneo pri ulasku u Zadrugu. Čovek nekako mora da se opere! Naravno da je gleda, ali to je jedino što može da radi. Aleksandra je lepa kao lutka, ko je ne bi gledao - zavšrila je izlaganje Slovenka.

foto: Printscreen

Podsetimo, Zvezdan Slavnić danima muči muku oko mogućeg problema koji može da nastane ako se sazna za papirić na kom je Ivan Marinković napisao njegovo i ime Aleksandre Nikolić, a zbog te situacije, mnogi su stava da između njih ima nešto više od prijateljstva.

