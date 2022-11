PRVI PUT SE OGLASILA BEBICINA SESTRA: Otkrila istinu da li joj je brat u SEKTI, da li ga zet ZAVRĆE, a ovo je Kulićkama PREĆUTAO

Posle vesti da je Nenad Macanović Bebica, kako je jedan od njegovih komšija, koji je želeo da ostane anoniman, u sekti i da se zbog toga ponaša ovako kako se ponaša oglasila se i njegova sestra.

Naime, u više navrata se pričalo i o tome da je moguće da je Bebica izbačen i odbačen od strane svoje porodice, te se zbog toga ovako ophodi prema svojoj devojci Miljani i njenoj porodici, a to je, kako zadrugari pričaju, da oprašta i toleriše ono što bi retko koji muškarac zapravo istolerisao. Marija Kulić, njegova tašta, za vreme reklama istakla je da je vrlo moguće da kod njih u Nišu, oseća harmoniju, koju možda nije osećao kod Macanovića.

foto: Shutterstock, screenshot

- Pre svega, želim da kažem da mi kao porodica nismo deo rijalitija, ali da je ovo sada otišlo predaleko i da se javljam da zaštitim svoju porodicu. Demantujemo da je Nenad u bilo kakvoj sekti, kakav god da je, to jedino tvrdimo da nije tačno. Što se tiče nas kao sestara, obe smo udate i nijedan zet mu ne otima i ne krade ništa, svaki ima svoj posao i sa tatinom firmom apsolutno nijedan nema nista, sve se vodi na tatu i postoji samo jedna firma, a ne koliko on izmišlja da ih ima, sta više, zet koga pljuje ima svoju firmu za otkup automobila, što može da se proveri. Što se tiče roditelja, njega se niko nije odrekao niti je odbačen, već je sam izabrao da ode iz kuće, a pre učešća je bio pozvan da se vrati kući i dobije stan koji mu sleduje, ali nije želeo, sa ocem nije u kontaktu jer on to ne želi, a ne otac, a sa majkom se čuje redovno, samo ćuti o tome pred Kulićkama. Suma sumarum, Mikijevo mišljenje ima najviše logike kako stoje stvari, a Nenadove priče bacite u vetar, jer su uglavnom laž. Za decu ne bih ulazila u detalje, ali nije ništa bolji otac od Ivana Marinkovica - izjavila je jedna od Nenadovih sestara.

- Ovo je jedini put da se oglašava bilo ko iz porodice, jer se njegovim lažima treba stati na put, bio je zamoljen da se niko od nas ne pominje, ali dogovor nije ispoštovao - zaključila je Bebicina sestra.

kurir.rs/Pink.rs

