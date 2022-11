BOLESNIKU, TUŽIĆU TE! Taki uzvraća udarac Miljanu Vračeviću posle ŠOK TVRDNJI na Majin račun, otkrio sve njegove MRAČNE TAJNE

Radomir Taki Marinković se oglasio nakon skandaloznog rata svoje ćerke Maje Marinković i doskorašnjeg prijatelja Miljana Vračevića, te je otkrio da će podneti tužbu protiv doskorašnjeg prijatelja.

Naime, Vračević je izneo niz uvreda na račun ćerke svog prijatelja Takija, udario je na njen moral, a potom izjavio, između ostalog, da ju je "otac mentol napravio za 100 maraka prostitutki", na šta mu je ona žestoko uzvratila.

foto: Zadruga

Tim povodom se sada oglasio Taki, koji je bio šokiran zbog svega što je Vračević izgovorio na njegov i račun njegove ćerke.

- Šta ste očekivali od njenog rabadžije, od jednog šoferdžije, koji je auto dobio u Vojsci, jer je preglup? Pitam se samo gde su Majine naočare koje je polomio od pre mesec dana? To nije slučajno, Maji je namerno polomio naočare! Hoću da mi se stvori 600 evra, koliko su naočare koštale, ko će to meni da plati?! - bio je vidno besan Taki, koji je ranije negovao prijateljske odnose s Vračevićem.

- Dan pred ulazak u "Zadrugu", kada sam se pojavio na rođendanu Filipa Đukića, on je govorio:"Evo ga Taki kralj, evo ga Bog, evo je moć", nosio me oko bazena! Ja sam njegov idol! Sam je Maji priznao da je kačio one njene smešne klipove, on je Majin fan!

foto: Printscreen

Miljanovu izjavu o njemu i njegovoj bivšoj ženi, sa kojom je dobio Maju, smatra skandaloznom.

- To može da kaže samo bolestan čovek. Šta, ja sad treba da uzimam u usta njegovu porodicu? Ja nisam učesnik "Zadruge". To može da kaže samo prost čovek. On je jedan rabadžija koji gura leševe po bolnici, a ja da mu vređam porodicu ne pada mi na pamet. Tužićemo ga! Ne ja, tu je Majin advokat. Ne pada mi na pamet da gubim vreme na tog Gargamela, to pas s maslom ne bi mogao da pojede - kaže Taki i zaključuje:

- I ćerka i žena iz prvog braka mu žive u Nemačkoj, ne izdržava ih on, to sve laže! Pitajte ga gde mu je žena i gde su mu deca. Upoznao sam na buvljaku rođenog brata od njegove žene, sve mi je to ispričao.

