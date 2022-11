ŠOK PRIZNANJE! TAKIJU ZADRUGARKE FETIŠ! Majin otac zaveo zadrugarku dok je još bila UDATA, ostaćete bez reči kad vidite ko je!

Često se hvalio svojim avanturama sa brojnim učesnicima rijalitijaRadomir Taki Marinković, otac starlete Maje Marinković, prilikom gostovanja u emisiji "Pitam za druga" otkrio je da je imao aferu sa zadrugarkom Sofijom Unom Manić!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, u "zadrugarskim krugovima" važi za velikog zavodnika. Često se hvalio svojim avanturama sa brojnim učesnicima rijalitija, a sada je priznao da mu je postelju gužvala još jedna aktuelna učesnica "Zadruge".

- Znamo se iz nekog rijalitija, upoznao sam je. Družili smo se, izašli par puta baš, imam sve najlepše o njoj da kažem. Svuda smo izlazili! Istina je, to je bilo davno. Bili smo zajedno pre neke dve godine - priznao je Taki u emisiji, a na opasku voditelja Stefana Miloševića Pande da je zadrugarka tada bila u braku, Taki je rekao:

- Mislim da je Sofija Una imala dva braka, tako nešto? Otkud ja znam ko je udat, ko nije... Šta to mene zanima?! Potpiši ti kod mene ugovor i to je to. Koliko ugovora imam potpisanih, mogao bih da nalepim tapete po stanu! - našalio se Marinković.

